Новый год уже совсем близко, так что у вас есть 2 дня для создания безупречного образа, пишет 24 Канал. Передать праздничное настроение может не только платье, но и другие элементы гардероба – костюм, жакет, брюки, юбка и т.д. Если добавить правильные аксессуары и удачно сочетать цвета, то есть все шансы получить безупречный аутфит.

Читайте также Какой образ выбрать на новогоднюю ночь: советы Ирины Адониной

Стилистка Алиса Пяткова составила 5 праздничных капсул и рассказала, что с чем нужно соединить, чтобы сиять в новогоднюю ночь.

Образ "Уютно по-домашнему"

Алиса Пяткова отмечает, что торжественный вид в новогоднюю ночь можно иметь и в шелковой пижаме! Стоит дополнить образ нежными каблуками и яркими аксессуарами. Будуарный стиль не теряет свои позиции, поэтому вы точно будете в тренде.



Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой

Образ "Роковая красотка"

А вот соединение черного и красного в большинстве случаев беспроигрышный вариант, чтобы не остаться незамеченным. Выберите идеальное черное платье и подчеркните образ красными аксессуарами и вы в считанные минуты становитесь богиней любой вечеринки!



Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой

Образ "Сяй ярче"

"Блестки и блестки – мастхев этого модного сезона, а в новогоднюю ночь их точно не бывает многовато. Прозрачные брюки с блестками придадут шику вашему образу в сочетании с нейтральным платьем мини, жакетом или туникой", – добавила стилиска.



Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой

Хочете оновити свій гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.

Образ "Благородный шик"

По ее словам, блестки винного оттенка выглядят невероятно благородно. Стоит только накинуть черный жакет с мужского плеча и добавить женственности изящными босоножками на шпильке.



Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой

Образ "Сдержанная сексуальность"

Если в вашем гардеробе шелковая юбка, дайте ей шанс засеять в новогоднюю ночь по-новому! Дополните образ блестящим бра и сдержанным жакетом. Подборы в аксессуары дополнят ансамбль и сделают его совершенным.

.

Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой