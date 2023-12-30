Новий рік вже зовсім близько, тож у вас є 2 дні для створення бездоганного образу, передає 24 Канал. Передати святковий настрій може не лише сукня, але й інші елементи гардероба – костюм, жакет, штани, спідниця тощо. Якщо додати правильні аксесуари та вдало поєднати кольори – маєте всі шанси отримати бездоганний аутфіт.

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Стилістка Аліса Пяткова склала 5 святкових капсул та розповіла, що з чим треба поєднати, щоб сяяти в новорічну ніч.

Образ "Затишно по-домашньому"

Аліса Пяткова зазначає, що урочистий вигляд в новорічну ніч можна мати і в шовковій піжамі! Варто лише доповнити образ ніжними підборами та яскравими аксесуарами. Будуарний стиль не втрачає своїх позицій, тому ви точно будете в тренді.



Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової

Образ "Рокова красуня"

А от поєднання чорного і червоного у більшості випадків безпрограшний варіант, щоб не залишитись непоміченою. Оберіть ідеальну чорну сукню і підкресліть образ червоними аксесуарами і ви за лічені хвилини стаєте богинею будь-якої вечірки!



Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової

Образ "Сяй яскравіше"

"Блискітки та лелітки – мастхев цього модного сезону, а в новорічну ніч їх точно не буває забагато. Прозорі штани з лелітками додадуть шику вашому образу в поєднанні з нейтральною сукнею міні, жакетом або тунікою", – додала стиліска.



Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової

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Образ "Благородний шик"

За її словами, блискітки винного відтінку мають неймовірно благородний вигляд. Варто лише накинути чорний жакет з чоловічого плеча і додати жіночності витонченими босоніжками на шпильці.



Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової

Образ "Стримана сексуальність"

Якщо у вашому гардеробі є шовкова спідниця, дайте їй шанс засіяти в новорічну ніч по-новому! Доповніть образ блискучим бра і стриманим жакетом. Підбори в аксесуари доповнять ансамбль і зроблять його довершеним.

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Стильні образи на Новий рік / Фото Аліси Пяткової