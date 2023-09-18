Old money (у перекладі з англійської "старі гроші") відображає стиль авторитетних людей XX століття, які отримали у спадок від попередніх поколінь величезні суми грошей. Насправді ж гардероб у стилі old money часто включає класичні речі простих силуетів та нейтральних кольорів, які ніколи не виходять з моди.

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Принцеса Діана славилась своїм витонченим та водночас позачасовим стилем одягу, який сьогодні можемо віднести до old money.



Old money списаний зі стилю принцеси Діани / Фото Pinterest

Один з основних плюсів цього стилю одягу – можливість комбінувати усі речі між собою та створювати капсульний гардероб на осінній сезон. Далі у матеріалі розповімо про найкращі одиниці базового одягу у стилі old money для ваших стильних осінніх образів.

Класичне пальто

Двобортне пальто класичного крою є одним із головних атрибутів естетики old money. Радимо звернути увагу на якісні вироби виконані із кашеміру або вовни. Пальто чорного, коричневого або бежевого відтінків ідеально доповнить будь-який осінній гардероб та зігріє у прохолодну погоду.



Стильне бежеве пальто у тематиці old money / Фото Pinterest

Шовкова сорочка

Класичні сорочки із шовку личитимуть до будь-якого низу, як-от класичних штанів чи спідниці довжини міді. Для осінніх образів найкраще підійдуть сорочки пастельних кольорів, які будуть відлунювати позачасовими стильовими тенденціями old money.



Молочна шовкова сорочка підійде для базових осінніх образів / Фото Pinterest

Водолазка або джемпер із вовни

Накинутий на плечі джемпер або стримана водолазка неодмінно асоціюється зі стилем соціального класу заможних людей XX століття. Речі із якісного кашеміру або вовни залишаються фаворитами, а коричнево-бежева гама ідеально підійде на осінній сезон.



Джемпер графітового відтінку – чудовий варіант на осінь / Фото Pinterest

Брючний костюм

Куди ж без бездоганно зшитого брючного костюма, коли мова йде про стиль old money. Краще надавати перевагу базовим відтінкам, включаючи чорний, коричневий, білий та темно-синій, які завжди будуть у моді. До того ж брючні костюми класичного крою підійдуть як на кожен день, так і на вихід.



Чорний брючний костюм – класика, що завжди буде в моді / Фото Pinterest

Нарядна спідниця із шовку

Шовкова спідниця довжини міді – ще одна незамінна річ в осінньому гардеробі у стилі old money. Доповнити вечірній образ зі спідницею можна легкою сорочкою із шовку та піджаком, або ж обрати теплий джемпер у вітряну погоду. Найстильніші варіації – у нейтральній колірній гамі.



Акцентна спідниця кольору хакі у стилі old money / Фото Pinterest

Шкіряні лофери або балетки

Балетки на низькому ходу або лофери на масивній підошві – одні з улюблених варіантів взуття на теплу осінню погоду у тематиці old money. Лофери та балетки виконані зі шкіри стануть чудовою інвестицією у ваш гардероб, а ще вони довершать усі образи складені із попередніх речей у нашому списку. Справжня знахідка!



Чорні шкіряні лофери доповнять затишні осінні образи / Фото Pinterest

Золотий годинник

Пальма першості залишається за золотими мінімалістичними годинниками, коли говоримо про стильні аксесуари old money. Будьте певні, що золотий акцент блискуче розбавить ваші базові осінні образи.



У тренді золоті мінімалістичні аксесуари / Фото Pinterest

Автор: Анастасія Доскоч