Old money (в переводе с английского "старые деньги") отражает стиль авторитетных людей XX века, унаследовавших от предыдущих поколений огромные суммы денег. На самом же деле гардероб в стиле old money часто включает классические вещи простых силуэтов и нейтральных цветов, которые никогда не выходят из моды.

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Принцесса Диана славилась своим изящным и одновременно вневременным стилем одежды, которую сегодня можем отнести к old money.



Old money списан со стиля принцессы Дианы / Фото Pinterest

Один из основных плюсов этого стиля – возможность комбинировать все вещи между собой и создавать капсульный гардероб на осенний сезон. Далее в материале расскажем о лучших единицах базовой одежды в стиле old money для ваших стильных осенних образов.

Классическое пальто

Двухбортное пальто классического кроя является одним из главных атрибутов эстетики old money. Советуем обратить внимание на качественные изделия, выполненные из кашемира или шерсти. Пальто черного, коричневого или бежевого оттенков идеально дополнит осенний гардероб и согреет в прохладную погоду.



Стильное бежевое пальто в тематике old money / Фото Pinterest

Шелковая рубашка

Классические рубашки из шелка будут подходить до любого низа, такого как классические брюки или юбки длины меди. Для осенних образов лучше всего подойдут рубашки пастельных цветов, которые будут звучать вневременными стилевыми тенденциями old money.



Молочная шелковая рубашка подойдет для базовых осенних образов / Фото Pinterest

Водолазка или джемпер из шерсти

Накинутый на плечи джемпер или сдержанная водолазка обязательно ассоциируется со стилем социального класса состоятельных людей XX века. Вещи из качественного кашемира или шерсти остаются фаворитами, а коричнево-бежевая гамма идеально подойдет на осенний сезон.



Джемпер графитового оттенка – отличный вариант на осень / Фото Pinterest

Брючный костюм

Куда же без идеально сшитого брючного костюма, когда речь идет о стиле old money. Лучше отдавать предпочтение базовым оттенкам, включая черный, коричневый, белый и темно-синий, которые всегда будут в моде. К тому же, брючные костюмы классического кроя подойдут как на каждый день, так и на выход.



Черный брючный костюм – классика, которая всегда будет в моде / Фото Pinterest

Нарядная юбка из шелка

Шелковая юбка длины меди – еще одна незаменимая вещь в осеннем гардеробе в стиле old money. Дополнить вечерний образ с юбкой можно легкой рубашкой из шелка и пиджаком, или выбрать теплый джемпер в ветреную погоду. Самые стильные вариации – в нейтральной цветовой гамме.



Акцентная юбка цвета хаки в стиле old money / Фото Pinterest

Кожаные лоферы или балетки

Балетки на низком ходу или лоферы на массивной подошве – одни из любимых вариантов обуви на теплую осеннюю погоду в тематике old money. Лоферы и балетки, выполненные из кожи, станут прекрасной инвестицией в ваш гардероб, а еще они довершат все образы составленные из предыдущих вещей в нашем списке. Настоящая находка!



Черные кожаные лоферы дополнят уютные осенние образы / Фото Pinterest

Золотые часы

Пальма первенства остается за золотыми минималистичными часами, когда говорим о стильных аксессуарах old money. Будьте уверены, что золотой упор блестяще разбавит ваши базовые осенние образы.



В тренде золотые минималистические аксессуары / Фото Pinterest

Автор: Анастасия Доскоч