33-річна шведська модель слідкує за тим, як Росія вже 5-й день завдає удару мирним жителям України. Раніше вона закликала усіх звернути увагу на цинічне вторгнення окупантів в нашу державу, а зараз схвильована тим, що росіяни не збираються визнавати своєї провини.

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Білявка написала, що шокована від того, скільки пропаганди вона зустрічає на просторах інтернету, і від цього їй стає страшно.

Мені постійно приходить повідомлення в дірект на мої розповіді, в яких я підтримую Україну. Росіяни всіма силами заперечують напад на Україну. Це є просто божевіллям. Це неправильно. Давайте зупинимо поширення дезінформації та будемо блокувати людей, які сіють пропаганду,

– написала Ельза Госк.



Ельза Госк шокована росіянами / Фото з інстаграм-сторіз

Модель опублікувала повідомлення від своїх друзів, які зазначають, що "вся Україна зараз під вогнем, а родичі повинні ховатися".



Ельза Госк переживає за Україну / Фото з інстаграм-сторіз

Американка також поділилася щемливим повідомленням реалій в українських сім’ях, які повині розлучитися через війну.

"Ми повинні залишатися сильними. Мій тато – українець, йому 73 роки і він йде на війну. Повітряні сили знищили ворожі танки за 10 хвилин від моєї оселі. Моя подруга на 35-ому тижні вагітності, повинна залишити тут свого чоловіка, та їде народжувати в Польщу або Молдову", – йдеться в повідомленні.



Ельза Госк переживає за Україну / Фото з інстаграм-сторіз