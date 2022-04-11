Stand with Ukraine: Мей Маск показала зйомку для українського глянцю L'officiel

73-річна мама мільярдера Ілона Маска продовжує підтримувати Україну. Модель та дієтологиня показала кадри зі зйомок для українського глянцю L'officiel.

Мама мільярдера та засновника SpaceX Ілона Маска продовжує активно підтримувати Україну. Знаменита білявка цього разу з’явилася не в новому образі. Вона показала свою архівну зйомку для видання L'officiel.

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Письменниця, дієтологиня та модель Мей Маск двічі прилітала в Україну. У 2017 році вона гостювала у Києві, а у 2021 прилітала на бізнес-конференцію та презентацію автобіографічної книги. Тепер білявка підтримує нашу країну з-за кордону.

Мей Маск обожнює Київ та українських дизайнерів. Вона чи не єдина знаменитість, в гардеробі якої є речі від багатьох українських брендів.

У своєму інстаграм-профілі з 548-тисячною аудиторією Мей Маск з перших днів війни, активно підтримує українців. Вона досить часто презентує фото, образи яких складають речі від наших дизайнерів. Втім Мей також любить ностальгувати. Раніше вона згадувала у світлинах свої поїздки до Києва, а тепер показала світлини зі зйомок для українського видання.

Перед камерою фотографа Мей позувала у ковбойському стилі. Вона одягнула коричневий костюм зі шкіряним бордовим поясом. Її look доповнювала блакитна хустка на шиї та помаранчевий капелюх. Як завжди, візажисти зробили для моделі бездоганний насичений макіяж.