Не цепочка, а ланцюжок: як правильно називати речі українською мовою

Досить часто ми вживаємо слова неправильно і допускаємо помилку, адже українською вони звучать по-іншому. Стилістка Яна Платонова опублікувала нову добірку правильних слів, які стосуються одягу, і не тільки.

Стилістка Яна Платонова не лише розповідає про модні тренди і вчить своїх підписників стильно одягатися, але й ділиться "стильною" українізацією.

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В українській мові є багато запозичень з російської, і ми часто вживаємо багато слів неправильно. Деякі слова вкорінилися через тривале домінування Радянського Союзу, що супроводжувалося мовним впливом.

Яна Платонова вже опублікувала велику добірку з неправильними словами, яку можна знайти за хештегом в її інстаграм-дописі.

Авторка блогу styleguide.ua звернула увагу на росіянізми, які нам варто викорінити зі свого щоденного вжитку. Усі приклади слів вона бере з цифрового простору, тобто всі слова з червоним хрестиком – це реальні форми вживання, які Яна нотує та бере в рубрику.

У дописі вона навела кілька слів, як не треба і як потрібно писати та говорити.

– Накладений платіж – післяплата;

– Хлам – мотлох;

– Полка для одягу – полиця для одягу;

– Чемодан – валіза;

– Цепочка – ланцюжок;

– Катишки – ковтунці;

– Веснушки – ластовиння, веснянки.



Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram



Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram



Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram



Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram



Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram



Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram



Приклади лагідної українізації / Фото з Instagram