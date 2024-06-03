Слінгбеки – найпопулярніше взуття літа: які саме моделі варто обрати
Джерело:Vogue
Цього року в моду увійшли туфлі слінгбеки із закритим носком та відкритою п'яткою. Вони вважаються найвишуканішою парою, а будь-який образ вмить стане елегантним.
Окрім того, слінгбеки є зручним нарядним взуттям. Завдяки невисокому підбору в них легко ходити тривалий час, а відкрита п’ятка дає нозі дихати в спекотну пору. Які ж слінгбеки обрати на літо – дивіться далі.
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Слінгбеки на тонких підборах
Човники – це завжди потрібна пара в гардеробі, оскільки вони вдало поєднуються зі штанами, джинсами, спідницями та сукнями. Обирайте для себе на літо класичні чорні, кремові чи трендові денімові слінбеки з ремінцями.
Трендові слінгбеки на літо / Фото Vogue
Слінгбеки на фігурних підборах
Це класичне взуття дизайнери вирішили трохи інтерпретувати та представили фігурні підбори чи танкетку, яка надала взуттю грайливого вигляду.
Актуальні слінгбеки на літо / Фото Vogue
Слінгбеки на kitten heels
Це саме та модель, з якою у всіх найбільше асоціюються слінгбеки. Низькі акуратні підбори та гострий носок – ідеальний варіант цього виду взуття.
Трендові слінгбеки на літо / Фото Vogue
Слінгбеки на товстій підошві
Така пара взуття є доволі зручною. Щоб отримати романтичний образ – поєднуйте з капроновими шкарпетками та поєднуйте з сукнею рожевого відтінку.
Модні слінгбеки на літо / Фото Vogue
Кольорові слінгбеки
Лаковані слінгбеки на низьких підборах з гострим носком мають ретро-настрій. Найкраще їх поєднувати з мініспідницею чи мінісукнею.
Трендові слінгбеки на літо / Фото Vogue
Окрім слінгбеків на підборах варто ще придивитися до повсякденної моделі, яку можна носити кожного дня – на пласкій підошві. Обирайте класичний витягнутий силует чорного кольору.