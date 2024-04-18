Створив вишиванку з емблемою армії, яка вбивала українців: бренд Etnodim потрапив у скандал

Популярний український бренд етноодягу Etnodim потрапив у гучний скандал. Напередодні він презентував вишиванки, які присвятив державам, які допомагають Україні. На сорочках та сукнях зображено символи державності Німеччини, Польщі, Великобританії, США та інших країн.

В Etnodim зазначили, що на гроші з цього проєкту закуплять засоби зв'язку для військових міжнародного легіону при ГУР МО України. Однак згодом у мережі з'явилася інформація, що одна з вишиванок присвячена польській Армії Крайова, передає Fashion 24.

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Український бренд Etnodim потрапив у скандал

На вишиванку з емблемою Польської підпільної держави та Армії Крайова звернув увагу громадський активіст Олег Слабоспицький. На своїй фейсбук-сторінці він написав, що під час Другої світової війни вона воювала з УПА та вбивала цивільних українців, що мешкали на Волині.

Згодом Олег Слабоспицький оновив допис та зазначив, що бренд Etnodim прибрав зі свого сайту ці вишиванки. Проте їх досі можна знайти у магазині та на міжнародній платформі DressX.

Бренд Etnodim відреагував на скандал з вишиванкою

Etnodim вже відреагував на скандал у своєму інстаграмі. У повідомленні йдеться – для того, щоб створити сорочки, проводилися дослідження та опитування, а вже згодом розроблявся дизайн. Бренд визнав, що в одному з символів припустився помилки, яку готовий виправляти.

Історія ховає в собі багато болю. І коли ми говоримо про минуле, чиїсь символи боротьби можуть бути нашою раною. Символ, зображений на одній із сорочок, є саме таким. Осмислюючи цей досвід, ми хочемо сказати – він не має бути на вишиванці,

– зазначили в Etnodim.

Реакція Etnodim на скандал / Скриншот з інстаграму Etnodim

Бренд подякував воїнам міжнародного легіону за захист України. Також додав, що хоче з гідністю презентувати голос нашої держави у світі.