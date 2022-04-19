З перших днів війни молодий хлопець полишив свою модельну кар’єру у Польщі та відправився в Україну надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни людям.

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Раніше польському виданню Микола Кравецький розповідав, що волонтерив у Києві та Київській області ще в той час, коли там велися бої. Тепер хлопець разом з іншими волонтерами відправився до Донецька.

Ситуація на сході України погіршується. Тому ми привезли до Донецька продукти харчування, енергетичні напої, ліки та тактичне спорядження. Експедиції стають дедалі складнішими через брак коштів,

– пише Микола.

Манекенник закликає усіх небайдужих допомогти коштами, аби волонтери й надалі мали можливість постачати в гарячі точки найнеобхідніші речі – їжу та тактичне спорядження для бійців.

Микола Кравецький також розповів, що їхня волонтерська група розділилася. Коли він їхав до Донецька, інші колеги відправилися допомагати до Чернігова та Харкова.

Як відомо, територія Чернігівської області повністю звільнена від окупантів, втім у Харкові ситуація критична – рашисти дедалі більше обстрілюють місто та житлові багатоповерхівки.



Польський манекенник Микола Кравецький / Фото з інстаграму



Польський манекенник Микола Кравецький з волонтерами / Фото з інстаграму



Микола Кравецький з волонтерами привіз гуманітарну допомогу / Фото з інстаграму