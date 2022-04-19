С первых дней войны молодой человек оставил свою модельную карьеру в Польше и отправился в Украину оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от войны людям.

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Ранее польскому изданию Николай Кравецкий рассказывал, что волонтерил в Киеве и Киевской области еще в то время, когда там велись бои. Теперь парень вместе с другими волонтерами отправился в Донецк.

Ситуация на востоке Украины усугубляется. Поэтому мы привезли в Донецк продукты питания, энергетические напитки, лекарства и тактическое снаряжение. Экспедиции становятся все сложнее из-за нехватки средств,

– пишет Николай.

Манекенщик призывает всех небезразличных помочь средствами, чтобы волонтеры и дальше имели возможность поставлять в горячие точки самые необходимые вещи – еду и тактическое снаряжение для бойцов.

Николай Кравецкий также рассказал, что их волонтерская группа разделилась. Когда он ехал в Донецк, другие коллеги отправились помогать в Чернигов и Харьков.

Как известно, территория Черниговской области полностью освобождена от оккупантов, впрочем, в Харькове ситуация критическая – решисты все больше обстреливают город и жилые многоэтажки.



Польский манекенщик Николай Кравецкий / Фото из инстаграмма



Польский манекенщик Николай Кравецкий с волонтерами / Фото из инстаграмма