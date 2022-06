Наприкінці 2021 року компанія Pantone обрала головним кольором року фіолетовий Very Peri. Втім через кілька місяців інститут зробив ставку на інші кольори та визнав "вільний" синій та "енергійний" жовтий – головними кольорами 2022 року.

Такий шалений сплеск на синьо-жовті кольори стався за жахливих обставин. Зранку 24 лютого Росія атакувала Україну та розпочала масштабне вторгнення. У той час у Мілані проходив Тиждень моди, тож всі інфлюенсери почали виходити на вулиці в синьо-жовтих образах на знак підтримки з Україною.



Скандинавська модниця Емілі Сіндлев з бойфрендом на Тижні моди

Чимало образів представила Леоні Ганне – німецька інфлюенсерка з багатомільйонною аудиторією в інстаграмі. Окрім неї, відомі знаменитості також демонстрували свою солідарність з українським народом.



Леоні Ганне в синьо-жовтому образі / Фото з інстаграму

Згодом Джорджо Армані присвятив показ Україні, представивши нову колекцію у повній тиші. Грузинський дизайнер Демна, який також став біженцем в час російсько-грузинської війни, також присвятив показ Україні. Він роздав кожному гостю футболки у синьо-жовтому кольорі, які одягнули Белла Хадід, Сальма Гаєк та багато інших.



Белла Хадід у синьо-жовтій футболці / Фото з інстаграму

Війна в Україні однозначно змінила ставлення людей до синьо-жовтих чи блакитно-жовтих речей. Це вже далеко не модні поєднання, а знак підтримки Україні. Тепер кожна знаменитість знає, у які кольори забарвлений прапор України.

Мода ніколи не була просто одягом. Вбрання – це завжди про те, що людина хоче транслювати соціуму. Саме тому всі українки та знаменитості зі всього світу одягають синьо-жовте вбрання, щоб показати всім, що вони проти війни в Україні та засуджують російську агресію.

Цьогоріч Каннський кінофестиваль ряснів синьо-жовтим вбранням. Тільда Свінтон, Шерон Стоун, Міла Йовович – світові акторки своїм вибором вбрання також привертають до себе увагу всіх людей, аби не дати нікому забути про війну в Україні. Наші бійці воюють не лише за свободу нашої країни, але й за майбутнє всієї Європи.



Розкішний образ Шерон Стоун / Фото з телеграм-каналу Show must go on

Тепер висловити свою патріотичну позицію дуже легко. Українські бренди встигли представити чимало виробів у синіх та жовтих кольорах, які легко поєднати між собою.

Обирайте на літо сукні в блакитному кольорі чи костюми, які зможете поєднати аксесуарами – сумкою або прикрасами в жовтому кольорі. Часто зірки створюють тандем з блакитно-жовтих кольорів, одягаючись у суцільно блакитний та суцільно жовтий колір, який разом створює прапор України.

Fashion 24 зібрав найцікавіші образи інфлюенсерів у синьо-жовтих кольорах, які ви зможете легко повторити.



Синьо-жовті кольори – тренд 2022 року / Фото з інстаграму



