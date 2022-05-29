Цьогоріч Каннський кінофестиваль рясніє блакитно-жовтими сукнями, костюмами та аксесуарами. І все це неспроста. Чимало знаменитостей, серед яких голлівудська акторка Шерон Стоун та зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че, обирали на червону доріжку речі в блатно-жовтому кольорі.
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Тільда Свінтон
Своїм виходом у блакитно-жовтому тандемі здивувала усіх британська акторка Тільда Свінтон. Зірка "Доктора Стренджа" прийшла на червону доріжку у блакитній сукні-сорочці на довгий рукав, яку поєднала з жовтою сумкою-клатчем.
Шеф-редакторка видання Marie Claire Ukraine Ірина Татаренко зазначила, що поєднання кольорів Тільди було невипадковим.
Я запитала її: "Жовте і блакитне у вашому вбранні – це ваш маніфест чи вибір вашого стиліста?" Вона коротко відповіла: "Так, це про Україну" і посміхнулася мені. Дякую! Це дуже важливо для нас,
– написала Татаренко у фейсбуці.
Тільда Свінтон у блакитно-жовтому образі / Фото з інстаграму
Марія Чаплін
Засновниця World Bloggers Awards Марія Чаплін у перші дні Каннського кінофестивалю постала перед камерами фотографів у розкішній жовтій сукні з блакитною накидкою від львівської дизайнерки Світлани Караванської.
Марія Чаплін підтримала Україну / Фото з інстаграму
Лі Чон Че
Лі Чон Че, який зіграв у відомому серіалі "Гра в кальмара" головну роль Кі Хуна під номером 456, підтримав Україну на Каннському кінофестивалі. Він доповнив свій жакет блакитно-синьою хустиною.
Лі Чон Че підтримав українців в Каннах / Фото Getty images
Аліна Байкова
Модель з Кропивницього Аліна Байкова вийшла на червону доріжку у яскравому рожевому платті, однак її образ доповнювали українські символи. Манекенниця тримала у руках прапор України, а на сукні майоріла синьо-жовта стрічка.
Загалом дівчина під час кожного свого виходу у Французькій рив’єрі не обходилася без синьо-жовтої стрічки у своїх аутфітах. Вона також підтримувала наших дизайнерів та доповнювала свої речі елементами гардероба від українських брендів.
Аліна Байкова на Каннському кінофестивалі / Фото з Getty Images
Патріотичний образ Аліни Байкової / Фото з інстаграм-сторіс
Мара Бугарін і Мара Вікол
Румунські акторки також долучилися до підтримки України. На фотокол до фільму "Метроном" режисера Александра Белика. Дівчата одягнулися у жовту та синю сукню, яка разом нагадувала український прапор.
Образи румунських акторок / Фото з Getty Images
Євгенія Гордієнко
Двічі в синіх сукнях з жовтими аксесуарами на червону доріжку вийшла українська бізнесвумен Євгенія Гордієнко. Дебют білявки на Каннському кінофестивалі відбувся у синій шовковій сукні з жовтою сумкою.
Євгенія Гордієнко в Каннах / Фото з Getty Images
У другий день кінофестивалю інфлюенсерка з’явилася у синій вініловій сукні, яку також довершила аксесуаром жовтого кольору від бренду Jacquemus.
Євгенія Гордієнко в Каннах / Фото з Getty Images
Шерон Стоун
Вразила своїм виходом у Каннах голлівудська акторка Шерон Стоун. Зірка "Основного інстинкту" одягнула синій костюм, жакет якого мав жовту підкладку. Її образ також не був випадковим. Британський глянець Vogue зазначає, що в інтерв’ю журналістам актриса зазначила, що таким чином демонструє свою підтримку Україні.
Розкішний образ Шерон Стоун / Фото з телеграм-каналу Show must go on
Саша Рей
Українська співачка, бізнес-леді, рестораторка та блогерка з понад 3-мільйонною аудиторією в інстаграмі Саша Рей також продемонструвала підтримку своїй країні. На червону доріжку Каннського кінофестивалю білявка вийшла в ефектній сукні блакитно-жовтого кольору.
Саша Рей на Каннському кінофестивалі / Фото з Getty Images
Саша Рей на Каннському кінофестивалі / Фото з Getty Images