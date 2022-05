Цьогоріч Каннський кінофестиваль рясніє блакитно-жовтими сукнями, костюмами та аксесуарами. І все це неспроста. Чимало знаменитостей, серед яких голлівудська акторка Шерон Стоун та зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че, обирали на червону доріжку речі в блатно-жовтому кольорі.

Тільда Свінтон

Своїм виходом у блакитно-жовтому тандемі здивувала усіх британська акторка Тільда Свінтон. Зірка "Доктора Стренджа" прийшла на червону доріжку у блакитній сукні-сорочці на довгий рукав, яку поєднала з жовтою сумкою-клатчем.

Шеф-редакторка видання Marie Claire Ukraine Ірина Татаренко зазначила, що поєднання кольорів Тільди було невипадковим.

Я запитала її: "Жовте і блакитне у вашому вбранні – це ваш маніфест чи вибір вашого стиліста?" Вона коротко відповіла: "Так, це про Україну" і посміхнулася мені. Дякую! Це дуже важливо для нас,

– написала Татаренко у фейсбуці.



Тільда Свінтон у блакитно-жовтому образі / Фото з інстаграму

Марія Чаплін

Засновниця World Bloggers Awards Марія Чаплін у перші дні Каннського кінофестивалю постала перед камерами фотографів у розкішній жовтій сукні з блакитною накидкою від львівської дизайнерки Світлани Караванської.



Марія Чаплін підтримала Україну / Фото з інстаграму

Лі Чон Че

Лі Чон Че, який зіграв у відомому серіалі "Гра в кальмара" головну роль Кі Хуна під номером 456, підтримав Україну на Каннському кінофестивалі. Він доповнив свій жакет блакитно-синьою хустиною.



Лі Чон Че підтримав українців в Каннах / Фото Getty images

Аліна Байкова

Модель з Кропивницього Аліна Байкова вийшла на червону доріжку у яскравому рожевому платті, однак її образ доповнювали українські символи. Манекенниця тримала у руках прапор України, а на сукні майоріла синьо-жовта стрічка.

Загалом дівчина під час кожного свого виходу у Французькій рив’єрі не обходилася без синьо-жовтої стрічки у своїх аутфітах. Вона також підтримувала наших дизайнерів та доповнювала свої речі елементами гардероба від українських брендів.



Аліна Байкова на Каннському кінофестивалі / Фото з Getty Images



Патріотичний образ Аліни Байкової / Фото з інстаграм-сторіс

Мара Бугарін і Мара Вікол

Румунські акторки також долучилися до підтримки України. На фотокол до фільму "Метроном" режисера Александра Белика. Дівчата одягнулися у жовту та синю сукню, яка разом нагадувала український прапор.



Образи румунських акторок / Фото з Getty Images

Євгенія Гордієнко

Двічі в синіх сукнях з жовтими аксесуарами на червону доріжку вийшла українська бізнесвумен Євгенія Гордієнко. Дебют білявки на Каннському кінофестивалі відбувся у синій шовковій сукні з жовтою сумкою.



Євгенія Гордієнко в Каннах / Фото з Getty Images

У другий день кінофестивалю інфлюенсерка з’явилася у синій вініловій сукні, яку також довершила аксесуаром жовтого кольору від бренду Jacquemus.



Євгенія Гордієнко в Каннах / Фото з Getty Images

Шерон Стоун

Вразила своїм виходом у Каннах голлівудська акторка Шерон Стоун. Зірка "Основного інстинкту" одягнула синій костюм, жакет якого мав жовту підкладку. Її образ також не був випадковим. Британський глянець Vogue зазначає, що в інтерв’ю журналістам актриса зазначила, що таким чином демонструє свою підтримку Україні.



Розкішний образ Шерон Стоун / Фото з телеграм-каналу Show must go on

Саша Рей

Українська співачка, бізнес-леді, рестораторка та блогерка з понад 3-мільйонною аудиторією в інстаграмі Саша Рей також продемонструвала підтримку своїй країні. На червону доріжку Каннського кінофестивалю білявка вийшла в ефектній сукні блакитно-жовтого кольору.



Саша Рей на Каннському кінофестивалі / Фото з Getty Images