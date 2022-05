В этом году Каннский кинофестиваль изобилует голубовато-желтыми платьями, костюмами и аксессуарами. И все это неспроста. Многие знаменитости, среди которых голливудская актриса Шэрон Стоун и звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Че, выбирали на красную дорожку вещи в блатно-желтом цвете.

Читайте также Вакарчук в вышиванке принял участие во флешмобе, чтобы собрать деньги на беспилотник

Тильда Свинтон

Своим выходом в голубовато-желтом тандеме удивила всех британская актриса Тильда Свинтон. Звезда "Доктора Стрэнджа" пришла на красную дорожку в голубом платье-рубашке на длинный рукав, которое соединила с желтой сумкой-клатчем.

Шеф-редактор издания Marie Claire Ukraine Ирина Татаренко отметила, что сочетание цветов Тильды было неслучайным.

Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде – это ваш манифест или выбор вашего стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это об Украине" и усмехнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас,

– написала Татаренко в фейсбуке.



Тильда Свинтон в голубовато-желтом образе / Фото из инстаграмма

Мария Чаплин

Основательница World Bloggers Awards Мария Чаплин в первые дни Каннского кинофестиваля предстала перед камерами фотографов в роскошном желтом платье с голубой накидкой от львовской дизайнера Светланы Караванской.



Мария Чаплин поддержала Украину / Фото с инстаграмма

Ли Чон Че

Ли Чон Че, сыгравший в известном сериале "Игра в кальмара" главную роль Ки Хуна под номером 456, поддержал Украину на Каннском кинофестивале. Он дополнил свой жакет голубовато-синим платком.



Ли Чон Че поддержал украинцев в Каннах / Фото Getty images

Алина Байкова

Модель из Кропивницы Алина Байкова вышла на красную дорожку в ярком розовом платье, однако ее образ дополняли украинские символы. Манекенщица держала в руках флаг Украины, а на платье развевалась сине-желтая лента.

В общем, девушка во время каждого своего выхода во Французской Ривьере не обходилась без сине-желтой ленты в своих аутфитах. Она также поддерживала наших дизайнеров и дополняла вещи элементами гардероба от украинских брендов.



Алина Байкова на Каннском кинофестивале / Фото с Getty Images



Патриотический образ Алины Байковой / Фото с инстаграм-сторис

Мара Бугарин и Мара Викол

Румынские актрисы также приняли участие в поддержке Украины. На фотокруг фильма "Метроном" режиссера Александра Белика. Девушки оделись в желтое и синее платье, которое вместе напоминало украинский флаг.



Образы румынских актрис / Фото с Getty Images

Евгения Гордиенко

Дважды в синих платьях с желтыми аксессуарами на красную дорожку вышла украинская бизнесвумен Евгения Гордиенко. Дебют блондинки на Каннском кинофестивале состоялся в синем шелковом платье с желтой сумкой.



Евгения Гордиенко в Каннах / Фото с Getty Images

Во второй день кинофестиваля инфлюэнсерша появилась в синем виниловом платье, которое также завершила аксессуаром желтого цвета от бренда Jacquemus.



Евгения Гордиенко в Каннах / Фото с Getty Images

Шэрон Стоун

Впечатлила своим выходом в Каннах голливудская актриса Шэрон Стоун. Звезда "Основного инстинкта" надела синий костюм, жакет которого имел желтую подкладку. Ее образ тоже не был случайным. Британский лоск Vogue отмечает, что в интервью журналистам актриса отметила, что таким образом демонстрирует свою поддержку Украине.



Роскошный образ Шэрон Стоун / Фото с телеграмм-канала Show must go on

Саша Рэй

Украинская певица, бизнес-леди, ресторатор и блоггер с более 3-миллионной аудиторией в инстаграмме Саша Рей также продемонстрировала поддержку своей стране. На красную дорожку Каннского кинофестиваля блондинка вышла в эффектном платье голубовато-желтого цвета.



Саша Рэй на Каннском кинофестивале / Фото с Getty Images