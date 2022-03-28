За версією інституту кольору Pantone головним відтінком 2022 року став Very Peri – синій колір із червоним підтоном, який разом нагадує насичений бузок чи лаванду.

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Та з початком російсько-україської війни усі інфлюенсери забули про фіолетовий, почавши активно носити на собі вбрання у синьо-жовтих кольорах, які разом символізують державний стяг України. Таким чином знаменитості показували свою солідарність з українським народом.

Зараз дедалі більше українських дизайнерів презентують речі в блакитно-жовтих кольорах. Шапки, сережки та взуття в традиційних для України відтінках також представили й іноземні бренди.

Освітній проєкт у сфері моди MODEISME зазначає, що синій у поєднанні з жовтим ніколи не втрачав своєї актуальності. Це все завдяки яскравості акцентів, а також тому, що контрастне поєднання кольорів апріорі не може бути невдалим.

Рік у рік ми бачили його на подіумі. Класичний Ralph Lauren, строкатий Dries Van Noten, сучасний Jacquemus. Майже кожен світовий бренд так чи так використав ці два кольори в одному образі. Теж саме й із вуличною модою. Синій і жовтий завжди були присутні на стрітстайлі, а тепер цих кольорів стане ще більше

– йдеться в інстаграм дописі MODEISME.

Данська модниця Емілі Сіндлев, німкеня Леоні Ганне, блогерка Соня Лісон та інфлюенсерка з Нової Зеландії Джессі Буш носили синьо-жовті образи ще до війни в Україні, втім зараз почали приміряти на собі аутфіти в двох кольорах все частіше.

А от бренди, які і раніше презентували стилізацію жовтого та синього на подіумі, цілком ймовірно, що на Тижні моди восени представлять нові поєднання цих кольорів, які не зникнуть з моди ще тривалий період.

Як бренди та блогери носили синьо-жовті образи до війни, дивіться в серії світлин