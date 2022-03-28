По версии института цвета Pantone главным оттенком 2022 стал Very Peri – синий цвет с красным подтоном, который вместе напоминает насыщенную сирень или лаванду.

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Но с началом русско-украинской войны все инфлюэнсеры забыли о фиолетовом, начав активно носить на себе наряды в сине-желтых цветах, которые вместе символизируют государственный флаг Украины. Таким образом, знаменитости показывали свою солидарность с украинским народом.

Сейчас все больше украинских дизайнеров, презентуют вещи в голубовато-желтых цветах. Шапки, серьги и обувь в традиционных оттенках для Украины также представили и иностранные бренды.

Образовательный проект в сфере моды MODEISME отмечает, что синий в сочетании с желтым никогда не терял своей актуальности. Это все благодаря яркости акцентов, а также потому, что контрастное цветовое сочетание априори не может быть неудачным.

Из года в год мы видели его на подиуме. Классический Ralph Lauren, пестрый Dries Van Noten, современный Jacquemus. Почти каждый мировой бренд так или иначе использовал эти два цвета в одном образе. Тоже самое и с уличной модой. Синий и желтый всегда присутствовали на стритстайле, а теперь этих цветов станет еще больше

– говорится в инстаграмме сообщения MODEISME.

Датская модница Эмили Синдлев, немка Леони Ганне, блоггерша Соня Лисон и инфлюэнсерша из Новой Зеландии Джесси Буш носили сине-желтые образы еще до войны в Украине, впрочем сейчас начали примерять на себе аутфиты в двух цветах все чаще.

А вот бренды, которые и раньше представили стилизацию желтого и синего на подиуме, по всей вероятности, что на Неделе моды осенью представят новые сочетания этих цветов, которые не исчезнут из моды еще длительный период.