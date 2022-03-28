Грузини разом з цілим світом активно підтримують Україну. Дизайнерка бренду Lalo Лало Бакрадзе висловила свою солідарність з Україною, представивши туфлі на підборах у синьо-жовтих кольорах. Тепер дизайнерка створила ще одне взуття – туфлі на низьких підборах.

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Лало Бакрадзе ще одну пару взуття представила на подобі попередніх туфель на підборах. Кожна пара також представлена в мішаних синьо-жовтих кольорах. Туфлі довершені бантиками та ефектними квадратними підборами.

Нові туфлі також мають назву Freedom Blue&Energizing Yellow, як і попередні вироби. Дизайнерка на знак підтримки навіть змінила головне фото бренду. На тлі українського прапора її бренд Lalo представлений в синьо-жовтих кольорах.

Скільки коштують ці слінгбеки ні в інстаграмі, ні на сайті бренду не зазначається, втім українці дякують дизайнерці за таке стильне взуття та виявляють активне бажання придбати туфлі.



Бренд Lalo створив синьо-жовті слінгбеки / Фото з інстаграму



Бренд Lalo створив синьо-жовті слінгбеки / Фото з інстаграму