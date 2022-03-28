Шоурум COOSH представив сумки-бестселлери 2022 року в блакитному та жовтому кольорі

Шоурум української блогерки та дизайнерки бренду Tote Аліни Френдій представив сумки в найпопулярніших кольорах 2022 року – блакитному та жовтому.

У шоурумі COOSH, власницею якого є інфлюенсерка Аліна Френдій, представлені сучасні речі, серед яких взуття, сумки, верхній одяг та інші елементи гардероба.

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Нещодавно у мережі з’явилася нова колекція сумок-хобо з двома найпопулярнішими кольорами – блакитним та жовтим. Сумка-хобо з плетеною ручкою представлена у 8 кольорах, втім вже останні 33 дні світові блогери та українці підтримують Україну в речах, які відповідають кольорам державного прапора.

Сумка з екошкіри коштує 1780 гривень. Блакитна сумка стане ідеальним доповненням до аутфіту в жовтих кольорах, а от жовта сумка довершить look в блакитному кольорі.



У COOSH з'явилися блакитно-жовті сумки / Фото з інстаграму



У COOSH з'явилися блакитно-жовті сумки / Фото з інстаграму

Зараз все більше брендів представляють речі в кольорах українського прапора. Так, український бренд аксесуарів the KODE презентував нову сумку, що виконана в блакитно-жовтому кольорі. Гроші від продажу повинні надійти на потреби ЗСУ.

А два відомі українські бренди Kachorovska і Ksenia Schnaider об’єдналися та випустили ковбойки кольору мирного неба та пшеничних ланів.