У чому зустрічати Новий рік, якщо ви залишилися вдома: найкращі варіанти

Війна внесла в наше життя випробовування розлукою з рідними та відібрала у нас чимало безтурботних речей. У такий час багато родин вимушено перебувають далеко один від одного, однак відсвяткувати Новий рік можна й наодинці.

Це вже не така й погана ідея, особливо, якщо вам не дуже хочеться гучних святкувань та галасливої компанії, пише 24 Канал. Втім вдома Новий рік ви можете також святкувати з рідними, друзями чи коханою половинкою. У всіх випадках можна придумати кілька образів, які ідеально підійдуть для домашнього святкування.

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Напередодні Нового року підготуйте заздалегідь свої улюблені страви, подумайте над святковим фільмом, який подивитеся та обов’язково продумайте, що ви одягнете. Варіантів вашого аутфіту може бути кілька – від найзручнішого до святкового.

Піжама

Зручна та м’яка піжама – найкращий вибір для сімейного святкування Нового року. Комфортна піжама забезпечить вам розслаблений та спокійний настрій, тож ви зможете зустріти Новий рік під бій курантів просто в ліжку з келихом шампанського.

Новий рік не обов’язково повинен бути галасливим. Це також романтичне свято, яке можна провести вдвох. Новорічна ніч матиме свої переваги, адже ви проведете її в спокої та вже на наступний день будете виспані та сповнені сил.



Стильні образи для святкування Нового року вдома / Фото Ponterest

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Сукня

Кажуть, що як Новий рік зустрінеш – так його й проведеш, тому навіть під час домашнього святкування, ви можете обрати для себе красиву сукню відповідно до порад астрологів.

2024 рік пройде під покровою Дерев’яного Дракона, тож радимо вам обирати для себе вбрання в зеленому, помаранчевому, жовтому, білому кольорі. Також обирайте золотисті чи сріблясті відтінки та робіть акцент на виробах з пайєтками, блискітками та камінцями.



Стильні образи для святкування Нового року вдома / Фото Ponterest

Святковий светр

Щоб додати ще більше святкового настрою – одягайте светр з традиційними новорічними орнаментами. Такі светри ідеально підійдуть для домашнього святкування, адже асоціюються з домашнім затишком в колі найближчих людей.



Стильні образи для святкування Нового року вдома / Фото Ponterest