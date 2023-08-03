Чим замінити джинси влітку: список речей, які вам знадобляться

Джинси – найулюбленіший предмет гардероба багатьох дівчат, втім навіть вони починають набридати, тож хочеться їх замінити чимось іншим.

Щоб урізноманітнити свої образи, придивіться до кількох найпопулярніших альтернативних варіантів на літо, пише 24 Канал.

До слова Бра в образах – родзинка жіночності: бездоганні образи, які не виглядають вульгарно

Придивіться до низів, якими довершують свої образи інфлюенсери та спробуйте також урізноманітнити свій ансамбль речей, які стануть гідною заміною деніму.

Шорти

Влітку шорти є актуальними, оскільки ми найчастіше їх одягаємо, коли надворі спека. Шорти вдало поєднуються з будь-яким верхом та взуттям.

Спідниця максі

Цього року особливої популярності набула спідниця максі. Без неї просто неможливо уявити трендовий образ. Здебільшого модниці поєднують довгі спідниці з базовим верхом – білою чи чорною майкою або футболкою та легким взуттям – сандалями чи кросівками.

Штани палаццо

Легкі широкі штани влітку – найкраща альтернатива джинсам. Модниці носять їх з вільними сорочками та солом’яними сумками.

Піжамні штани

Штани з піжамної естетики все більше набирають популярності. Інфлюенсерки обирають штани у вертикальну смужку та поєднують з улюбленими білими чи блакитними сорочками.