Не варто купувати цей одяг: стилістка назвала речі від бренду Zara, які вийшли з моди

Стилістка Анна Ленова зробила фешн-ревізію магазином Zara та знайшла там кілька речей, які точно не треба додавати до свого гардероба. Придбавши їх, ви лише витратите гроші, оскільки це вбрання жодним чином не додасть стилю вашому образу.

Анна Ленова постійно публікує у своєму інстаграм-профілі модні новинки та розповідає про трендові позиції. Стилістка демонструє приклади інфлюенсерок в певному вбранні та розповідає, що з чим добре стилізується.

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Також вона часом застерігає від невдалих покупок та ауфітів, тому цього разу розповіла, що не варто купувати в магазинах іспанського бренду Zara

Які речі не радить купувати стилістка

Анна Ленова зазначила, що точно не варто купувати для себе жакет з призібраними рукавами. Ця річ виглядає максимально старомодно. Модні дівчата вже давно знають, що жакети варто обирати з довгим рукавом, в мінімалістичному крої.

Відмовтеся від пальт неактуального крою з синтетичним складом. Такі пальта-халати, які зав’язуються поясом на талії та не мають жодного ґудзика – застаріла модель, яку вже ніхто не носить. Краще робіть ставку на структурований верхній одяг з цупкої тканини.

Сумочки крос-боді – це база, але якщо в них широкий пасок, то від таких моделей краще відмовитися. Стилістка каже, що при носці ця ручка з сумки буде виглядати, наче шматок бинта.

Жакет з вшитою зіпкою – максимально не функціональна річ, тому тут теж варто обходити таку річ, оскільки вона зараз зовсім неактуальна.

Стилістка застерегла прихильників від невдалих покупок, але пообіцяла, що опублікує речі, які варто купити в магазині, який вже невдовзі відкриється в Україні.

Zara відкривається в Україні

Іспанський бренд Zara відкриється в Україні вже на початку квітня. Відомо, що у Києві двері магазину відчиняться вже 3 квітня, у Львові – 11 квітня. Разом з магазином Zara запрацювати мають бренди Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, які входять в дистриб'юторську групу Inditex.