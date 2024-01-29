5 трендових речей весни, без яких вам не обійтися: модна добірка

Весняний сезон вже не за горами, а це означає, що варто складати список речей, які будуть популярними вже за місяць. Вам не обійтися без кількох речей, які є основними серед трендового вбрання на весняну пору.

У майбутньому сезоні нас чекає чимало трендових речей, які ви зможете з легкістю додати до свого гардероба, пише 24 Канал. Вбрання можна легко поєднати з базовими речима, тож вам не доведеться довго думати над стилізацією.

До теми Відродження чокера: прикраси, які стануть в тренді у 2024 році

Бордова сумка

Цього року на модній арені з’явився відтінок червоного – бордовий колір, який не збирається здавати позицій. Зверніть увагу на сумку, якою зможете довершити класичні пальта, тренчі чи шкіряні куртки та бомбери.



Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest

Вінтажна прикраса

Стиль Old Money приніс нам популярність на вінтажні прикраси. Обирайте для себе масивні золотисті сережки, ефектні персні чи годинники в стилі 80-х років.



Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest

Блуза з бантом

Банти навесні 2024 року будуть на піку своєї популярності, тож не втратьте можливості одягнути красиву блузу в парі зі спідницею, штанами палаццо чи базовими джинсами. Така річ у вашому гардеробі врятує вас у будь-якій ситуації, адже в ній можна відправитися не лише в офіс, але й на день народження чи побачення.



Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest

Светр з відкритими плечима

У новому сезоні нас чекає повернення светрів з відкритими плечима. Вони були популярними дуже багато років тому, але знову повертаються на модний Олімп. Їх вже у своєму гардеробі мають багато світових інфлюенсерів, а українські бренди пропонують у своїх колекціях светри, які оголюють плечі.



Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest

Окуляри з черепаховою оправою

Цей давно забутий принт знову стане актуальним. Готуючись до сонячного сезону, підберіть для себе окуляри з черепаховою оправою. Вони мають досить класичний вигляд, тож підійдуть під будь-яке вбрання та взуття.



Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest