В предстоящем сезоне нас ждет немало трендовых вещей, которые вы сможете с легкостью добавить в свой гардероб, пишет 24 Канал. Наряды можно легко соединить с базовыми вещами и вам не придется долго думать над стилизацией.

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Бордовая сумка

В этом году на модной арене появился оттенок красного бордового цвета, который не собирается сдавать позиций. Обратите внимание на сумку которой сможете довершить классические пальто, тренч или кожаные куртки и бомберы.



Трендовые вещи на 2024 год / Фото Pexels

Винтажное украшение

Стиль Old Money принес нам популярность на винтажном украшении. Выбирайте для себя мощные золотистые серьги, красивые кольца либо часы в стиле 80-х годов.



Трендовые вещи на 2024 год / Фото Pexels

Блуза с бантом

Банты весной 2024 года будут на пике своей популярности, не упустите возможности надеть красивую блузу в паре с юбкой, брюками палаццо или базовыми джинсами. Такая вещь в вашем гардеробе спасет вас в любой ситуации, ведь в ней можно отправиться не только в офис, но и на день рождения или свидания.



Трендовые вещи на 2024 год / Фото Pexels

Свитер с открытыми плечами

В новом сезоне нас ждет возвращение свитеров с открытыми плечами. Они были популярны очень много лет назад, но снова возвращаются на модный Олимп. Их уже в своем гардеробе имеют много мировых инфлюэнсеров, а украинские бренды предлагают в своих коллекциях свитера обнажающие плечи.



Трендовые вещи на 2024 год / Фото Pexels

Очки с черепаховой оправой

Этот давно забытый принт снова станет актуальным. Готовясь к солнечному сезону, подберите для себя очки с черепаховой оправой. Они имеют довольно классический вид и подойдут под любой наряд и обувь.



Трендовые вещи на 2024 год / Фото Pexels