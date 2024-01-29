У майбутньому сезоні нас чекає чимало трендових речей, які ви зможете з легкістю додати до свого гардероба, пише 24 Канал. Вбрання можна легко поєднати з базовими речима, тож вам не доведеться довго думати над стилізацією.

До теми Відродження чокера: прикраси, які стануть в тренді у 2024 році

Бордова сумка

Цього року на модній арені з’явився відтінок червоного – бордовий колір, який не збирається здавати позицій. Зверніть увагу на сумку, якою зможете довершити класичні пальта, тренчі чи шкіряні куртки та бомбери.

Трендові речі на 2024 рік
Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest

Вінтажна прикраса

Стиль Old Money приніс нам популярність на вінтажні прикраси. Обирайте для себе масивні золотисті сережки, ефектні персні чи годинники в стилі 80-х років.

Трендові речі на 2024 рік
Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest

Блуза з бантом

Банти навесні 2024 року будуть на піку своєї популярності, тож не втратьте можливості одягнути красиву блузу в парі зі спідницею, штанами палаццо чи базовими джинсами. Така річ у вашому гардеробі врятує вас у будь-якій ситуації, адже в ній можна відправитися не лише в офіс, але й на день народження чи побачення.

Трендові речі на 2024 рік
Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest

Светр з відкритими плечима

У новому сезоні нас чекає повернення светрів з відкритими плечима. Вони були популярними дуже багато років тому, але знову повертаються на модний Олімп. Їх вже у своєму гардеробі мають багато світових інфлюенсерів, а українські бренди пропонують у своїх колекціях светри, які оголюють плечі.

Трендові речі на 2024 рік
Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest

Окуляри з черепаховою оправою

Цей давно забутий принт знову стане актуальним. Готуючись до сонячного сезону, підберіть для себе окуляри з черепаховою оправою. Вони мають досить класичний вигляд, тож підійдуть під будь-яке вбрання та взуття.

Трендові речі на 2024 рік
Трендові речі на 2024 рік / Фото Pinterest