Легко і стильно: 5 способів красиво зав'язати шарф

Шарф – невід'ємний аксесуар холодних зимових днів. Проте не кожному під силу стильно його зав'язати.

Для багатьох зав'язування шарфа є проблемою, на вирішення якої може знадобитися багато часу, інформує 24 Канал. Та не хвилюйтесь: щоб навчитися носити цей аксесуар правильно, потрібно вивчити 5 простих технік.

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Подвійна петля

Вишуканий метод подвійної петлі / Фото тікток @bobrownn

Беззаперечно, головна функція шарфа – оберігати нас від холоду. Утім, цього сезону ця річ – один із головних трендів, який підкреслить елегантність. Щоб досягнути бажаного ефекту, рекомендуємо спробувати просту техніку "подвійна петля".

Принцип техніки:

Одягаємо шарф за шию, щоб його продовження було спереду, а одна частина залишалася довшою. Обмотуємо довшу частину навколо правої руки. Надягаємо цю частину за голову, щоб утворилася петля. Хвостик цієї частини шарфа просуваємо в утворену петлю, але не до кінця. Іншу частину шарфа просуваємо туди і затягуємо.

Закриваємо голову

Голова буде в теплі / Фото тікток kellyydoann

Використавши цю техніку зав’язування шарфа, вдасться подбати про те, щоб у теплі була не тільки ваша шия, але й голова.

Як це зробити:

Одягаємо шарф так, щоб його закінчення були на спині. Праву частину обмотуємо навколо шиї, щоб вона опинилась спереду. Просуваємо її всередину частини, яку обмотували навколо себе. Аналогічно робимо із лівим закінченням шарфа. Одягаємо задню частину аксесуара на голову ніби капюшон.

Аби стилізувати цей метод, можна додати чорні вузькі окуляри.

І спереду, і ззаду

Виглядати неперевершено і спереду, і ззаду / Фото "тікток @bobrownn"

Тепер вам не потрібно перейматися, який вигляд має шарф ззаду. Наступна техніка забезпечить вишуканий вигляд з усіх ракурсів.

Як зав'язати:

Шарф одягаємо за голову, щоб закінчення було спереду Праву частину обмотуємо навколо лівої Просуваємо продовження у простір між шиєю і шарфом Затягуємо, залишивши довший хвостик шарфа за спиною, а коротший попереду

Простий метод з родзинкою

Шарф виглядатиме просто, але з родзинкою / Фото тікток @richellezz

Пам'ятайте, що простота – сестра таланту! Зав'язаний таким чином шарф влучно доповнить образ як до зимової куртки, так і пальта.

Аби повторити цей вузол вам потрібно:

Скласти аксесуар навпіл. Закинути за шию. Продіти в петлю обидва кінці шарфа і затягнути.

Подвійна петля 2.0

Тепло і стиль – саме про цей метод / Фото тікток @_natalikim

Милоти і водночас загадковості додасть у ваш образ цей метод зав'язування шарфа.

Кроки:

Складаємо шарф вдвоє Обмотуємо навколо шиї З двох кінців обираємо один і просуваємо в петлю З іншою частиною робимо так само Поправляємо і насолоджуємося своїм відображенням в дзеркалі

Не бійтеся пробувати нові методи зав'язування шарфів. Це урізноманітнить ваш стиль і допоможе виглядати щодня унікально!