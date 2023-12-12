Те, що справді пасуватиме: як обрати шапку під свою форму обличчя

Фраза, яку стилісти чують від клієнтів роками: "Шапку мені підібрати неможливо, вони мені не пасують". Знайомо? Якщо так, то ці поради для вас.

Часто буває, що на манекені чи на моделі ми бачимо головний убір, який, здається, ідеально впишеться у наш стиль. Ідемо в магазин, міряємо, і виявляється, що сидить він негарно. Виникають думки, що цей аксесуар – зовсім не для нас. Але це не так: шапку можна підібрати для кожного. Головне – розуміти свою зовнішність і знати, як краще її підкреслити.

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Стилістка Наталія Вікторова в інстаграм-блозі розповіла про моделі аксесуарів для різних форм обличчя та дала рекомендації, які обовʼязково варто врахувати при виборі головного убору.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Посадка

Висока посадка – для округлої форми обличчя, низька – для видовженої.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Обʼєм

Шапка, де верх не прилягає – для округлої чи квадратної форми обличчя. Щільне облягання – для дівчат з витягнутим овалом голови.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Стилістка додає: більш актуальними у цьому сезоні все-таки є аксесуари, які менше "тиснуть "на голову. Вони також краще зберігають форму зачіски.

Відворот

Якщо ви хочете звузити форму обличчя, то зверніть увагу на шапки з широким відворотом. Чим загин менший, тим округлішою буде виглядати голова.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Фактура

Тут варто придивитися до своїх рис обличчя. Виразним губам, очам та носу більше пасуватиме крупна вʼязка. І навпаки – чим мініатюрніші риси обличчя, тим більш гладенькою має бути фактура.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Колір

Не забувайте, що головне у виборі кольору – знати свій підтон та кольори свого гардеробу.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova