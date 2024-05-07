Шакіра вперше з'явилася на Met Gala: сукню називають "помстою колишньому"

Співачка Шакіра вперше приєдналася до зіркового бомонду та з’явилася на модній події Met Gala. У Метрополітен-музеї, що у Нью-Йорку, вона вийшла на доріжку в яскравій об’ємній сукні червоного кольору.

Стилісти хотіли, щоб перша поява Шакіри на Балі Інституту костюма була феєричною. Заради підбору вбрання, креативний директор бренду Carolina Herrera Уес Гордон навіть кілька разів прилітав до виконавиці у Маямі на примірки.

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Шакіра вперше з’явилася на Met Gala

Співачка та дизайнер зупинили свій вибір на витонченій червоній сукні-колонці з геометричними вирізами та накидкою. Для її виготовлення було використано трохи менше 100 метрів тканини.

Ця сукня вдало пікреслює її тіло – зону плечей та відкритих рук, декольте й довгих ніг. Вбрання з вирізами збоків доповнювала масивна квітка з камінчиками та з червоним дорогоцінним каменем посередині, а додатковою родзинкою стала накидка з драпіруванням у вигляді бутона троянди.

Образ Шакіри доповнили високі босоніжки на підборах з сатину. Волосся карамельного відтінку співачка вклала у легкі хвильки, а гламурний образ довершила діамантовим намистом та сережками з каблучкою.

В мережі користувачі вже жартують, що такий вихід є доволі ефектним та навіть нагадує славнозвісну "сукню помсти" принцеси Діани. Лише Шакіра обрала для себе ефектний яскравий колір замість чорного плаття.



Шакіра вперше прийшла на Met Gala / Фото Getty Images

Що відомо про бал Met Gala

Модний захід Met Gala – це бенефіс Інституту костюма. Він заснований головною редакторкою Vogue Анною Вінтур, щоб зібрати гроші для музею моди. Цю вечірку ще називають Оскаром моди. На подію можна потрапити виключно через запрошення, а квитки коштують надзвичайно дорого. Вхід на модну подію може сягати 75 тисяч доларів (приблизно 3 мільйони гривень).