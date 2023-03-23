Обличчям нової колекції Indposhiv Casual став борець за світло Сергій Коваленко

Український бренд Indposhiv Casual представив обличчя нової колекції. Ним став один з героїв енергетичного фронту, борець за світло, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

З першого ракетного обстрілу енергооб’єктів, Facebook-сторінка Сергія перетворилася на маленьке новинне медіа про світло, аварії та графіки відключень, а тисячі енергетиків продовжують працювати над відновленням безперебійного енергопостачання.

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У команді Indposhiv зазначають, що в рекламних кампаніях їм важливо показувати те, чим вони пишаються найбільше – ідеально створеним одягом і своїми клієнтами. Тому обличчям кампанії або нової колекції стають чоловіки з подібними цінностями, які ми транслюємо.

Сергій – боєць енергетичного фронту, який був на варті зими, яку ми пережили. Те, що саме він став обличчям нашої весняної кампанії є дуже символічним, адже весна – це про світло, яке він уособлює. Нам дуже подобається показувати світу таких чоловіків у різних образах, які підкреслюють їх унікальну особистість,

– розповіла засновниця бренду Катерина Возіанова.

Сергій Коваленко зазначає, що одяг від Indposhiv Bespoke та Indposhiv Casual дає йому відчуття впевненості та непереможності, як обладунки чи зброя.



Сергій Коваленко став обличчям бренду Indposhiv Casual / Фото з прес-служби

"Одягати зранку піджак або костюм – це для мене ритуал, моя форма. Я не хочу відмовлятися від ритуалів, які роблять моє життя моїм, навіть попри війну. Для мене важливо підтримати український бренд, якому довіряю і люблю вже багато років, та хочу зробити свій внесок в його розвиток. Те, що створила Катерина та продовжує розвивати з командою навіть під час війни, справді, заслуговує на увагу та визнання", – зазначив Коваленко.

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Компанія Indposhiv працює на ринку вже 14 років – команда пережила кризи, революцію, пандемію і не зупиняється навіть під час повномасштабної війни. Для команди кожен клієнт унікальний, тому персоналізований підхід до кожного клієнта не змінився навіть під час воєнного часу.

Катерина Возіанова впевнена, що зараз, як ніколи раніше, варто показувати, що життя триває: "Наш клієнт змінюється, українські чоловіки змінились, змінились їхні принципи та погляди. Але де б вони не були, на фронті чи в тилу, вони всі герої, які заслуговують на нормальне життя. Це те, що ми хочемо донести".



Сергій Коваленко став обличчям бренду Indposhiv Casual / Фото з прес-служби



Сергій Коваленко став обличчям бренду Indposhiv Casual / Фото з прес-служби