С первого ракетного обстрела энергообъектов, Facebook-страница Сергея превратилась в маленькое новостное медиа о свете, авариях и графиках отключений, а тысячи энергетиков продолжают работать над возобновлением бесперебойного энергоснабжения.

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В команде Indposhiv отмечают, что в рекламных кампаниях им важно показывать то, чем они гордятся больше всего – идеально созданной одеждой и своими клиентами. Поэтому лицом кампании или новой коллекции становятся мужчины со схожими ценностями, которые мы транслируем.

Сергей – боец энергетического фронта, который был на страже зимы, которую мы пережили. То, что именно он стал лицом нашей весенней кампании очень символичным, ведь весна – это о свете, который он олицетворяет. Нам очень нравится показывать миру таких мужчин в разных образах, подчеркивающих их уникальную личность,

– рассказала основательница бренда Екатерина Возианова.

Сергей Коваленко отмечает, что одежда от Indposhiv Bespoke и Indposhiv Casual дает ему чувство уверенности и непобедимости как доспехи или оружие.



Сергей Коваленко стал лицом бренда Indposhiv Casual / Фото из пресс-службы

"Одевать утром пиджак или костюм – это для меня ритуал, моя форма. Я не хочу отказываться от ритуалов, которые делают мою жизнь моей, даже несмотря на войну. Для меня важно поддержать украинский бренд, которому доверяю и люблю уже много лет, и хочу сделать свой вклад в его развитие. То, что создала Екатерина и продолжает развивать с командой даже во время войны, действительно заслуживает внимания и признания", - отметил Коваленко.

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Компания Indposhiv работает на рынке уже 14 лет – команда пережила кризисы, революцию, пандемию и не останавливается даже во время полномасштабной войны. Для команды каждый клиент уникален, поэтому персональный подход к каждому клиенту не изменился даже во время военного времени.

Екатерина Возианова уверена, что сейчас, как никогда раньше, стоит показывать, что жизнь продолжается: "Наш клиент меняется, украинские мужчины изменились, изменились их принципы и взгляды. Но где бы они ни были, на фронте или в тылу, они все герои, которые заслуживают нормальной жизни. Это то, что мы хотим донести".



Сергей Коваленко стал лицом бренда Indposhiv Casual / Фото из пресс-службы



Сергей Коваленко стал лицом бренда Indposhiv Casual / Фото из пресс-службы