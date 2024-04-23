Селін Діон з невиліковною хворобою з'явилася на обкладинці Vogue в напівоголеному вигляді

Співачка Селін Діон, яка страждає на невиліковну хворобу синдрому м’язової скутості з’явилася на обкладинці видання Vogue. Це вперше після того, як виконавиця повідомила всім про недугу, вона з’явилася на сторінках найвідомішого глянцю.

Знаменитість прикрасила собою травневу обкладинку французького видання Vogue. Рік тому Селін Діон повідомила, що хворіє важким неврологічним захворюванням – синдромом м’язової скутості. Вона взяла паузу в кар’єрі та майже не з’являлася на світських подіях.

Читайте також Інклюзивних людей стає все більше․ Що таке адаптивний одяг і чому в ньому є велика потреба

Вперше за довгий час співачку побачили у лютому на премії Греммі, а тепер вона з’явилася на обкладинці видання.

Селін Діон знялася для Vogue

56-річна зірка енергійно позувала перед камерою фотографа в різноманітних аутфітах. На обкладинці видання канадська співачка постала у рожевій пухнастій сукні.



Селін Діон на обкладинці глянцю / Фото Vogue

На іншій обкладинці вона знялася у коротких шортах та білій сорочці оверсайз, яку одягнула на оголене тіло. Помітно, що Селін веселилась та грайливо себе поводила перед камерою.



Селін Діон знялася для видання / Фото Vogue

Для сторінок французького видання співачка також приміряла сукню зі стоячим коміром-капюшоном та одягнула стьобаний верхній одяг кремового відтінку. Також вона позувала у неймовірно красивому коричневому образі, що складався з сукні та пальта.



Селін Діон позувала для французького видання / Фото Vogue



Селін Діон знялася для французького видання / Фото Vogue



Селін Діон знялася для видання / Фото Vogue

В інтерв’ю виданню світова знаменитість розповіла, що вчиться жити з хворобою. Синдром м’язової скутості зустрічається в 1-2 людей на мільйон та є невиліковним.

"Я вчуся приймати це потроху щодня. П'ять днів на тиждень я проходжу терапію. Мені потрібно навчитися жити з цим зараз і перестати ставити собі питання. Я не перемогла хворобу, оскільки вона все ще в мені і завжди буде", – зазначила Селін Діон.

Виконавиця не покидає надій, що за допомогою наукових досліджень, фахівці знайдуть спосіб вилікувати цю хворобу, та все, що їй зараз залишається – жити та прийняти те, що сталося.