Учора, 3 лютого, на платформі HBO Max вийшла остання серія серіалу "І просто так", що став продовженням культового серіалу "Секс і місто".

Дивіться також Леоні Ганне обрала для міської прогулянки білий пуховик і туфлі: бездоганний образ

Впродовж всього сезону Сара Джессіка Паркер приміряла на собі ефектні вироби від люксових та преміальних брендів, а у фінальній серії з’явилася перед глядачами в кутюрній сукні від Valentino.

Світлини в розкішному платті акторка опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежить майже 8 мільйонів користувачів. Фотографи зробили Сарі світлини на Мосту Мистецтв у Парижі.

Знаменитість опублікувала зворушливий допис, в якому подякувала творцям серіалу та попрощалася з глядачами.

"Я піднімаю келих і кажу тост за кожного, хто вклав свій час, талант та відданість серіалу. Для нашої аудиторії, яка проводила з нами час і заради якої ми працювали, ви – причина, через яку ми прокидалися щодня і йшли на роботу, намагаючись щосили розвинути історію і продовжити цю пригоду", – підсумувала Сара Джессіка Паркер.

Акторка позувала у розкішній помаранчевій сукні, яку створив креативний директор бренду Valentino П’єрпаоло Пічоллі. Кутюрний виріб героїня серіалу Керрі Бредшоу приміряла з колекції весна – літо 2019.



Кутюрна сукня від Valentino / Фото з Vogue

Сукня зі шлейфом оздоблена масивними рукавами-буфами та бантиком на спині. Стилісти доповнили образ зірки яскраво-рожевими довгими рукавичками та персиковими туфлями на підборах. Образ знаменитості доповнювали численні прикраси та зачіска створена з коси.

Дивіться всі фото в кутюрній сукні Valentino