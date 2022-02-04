Вчера, 3 февраля, на платформе HBO Max вышла последняя серия сериала "И просто так", ставшего продолжением культового сериала "Секс и город".

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На протяжении всего сезона Сара Джессика Паркер примерила на себе эффектные изделия от люксовых и премиальных брендов, а в финальной серии появилась перед зрителями в кутюрном платье от Valentino.

Фотографии в роскошном платье актриса опубликовала на своей личной странице в инстаграме, за которой следит почти 8 миллионов пользователей. Фотографы сделали Саре фотографии на Мосту искусств в Париже.

Знаменитость опубликовала трогательное сообщение, в котором поблагодарила создателей сериала и попрощалась со зрителями.

"Я поднимаю бокал и говорю тост за каждого, кто вложил свое время, талант и преданность сериалу. Для нашей аудитории, которая проводила с нами время и ради которой мы работали, вы – причина, по которой мы просыпались каждый день и шли на работу, стараясь изо всех сил развить историю и продолжить это приключение", – подытожила Сара Джессика Паркер.

Актриса позировала в роскошном оранжевом платье, которое создал креативный директор бренда Valentino Пьерпаоло Пичолли. Кутюрное изделие героиня сериала Кэрри Брэдшоу примерила из коллекции весна – лето 2019.

Кутюрное платье от Valentino / Фото с Vogue

Платье со шлейфом украшено массивными рукавами-буфами и бантиком на спине. Стилисты дополнили образ звезды ярко-розовыми длинными перчатками и персиковыми туфлями на каблуке. Образ знаменитости дополняли многочисленные украшения и прическа созданная из косы.

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