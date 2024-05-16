Сандалі-гладіатори повернулися в моду: як виглядають найцікавіші варіанти

Модниці звикли доповнювати образи мінімалістичними босоніжками з ремінцями в базових кольорах, втім цього року почесне місце посідають босоніжки-гладіатори. Вони не зовсім пристосовані до багатьох стилів, втім є практичними та гарно поєднуються зі спідницями та сукнями.

Босоніжки виглядають наче взуття воїнів. Тривалий час вони були в тіні, втім тепер знову виходять на модну арену. На появу гладіаторських босоніжок вплинули кілька чинників: стиль IndieSleaze2010-х років (відома епоха футболок з дірками або логотипами рок-гуртів, вузьких джинсів, картатих сорочок тощо) та бохо-шик.

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Популярність гладіаторських босоніжок демонструють на собі світові зірки. Марго Роббі, яка вийшла на червону доріжку в босоніжках на довгих зав’язках. Вони не зовсім відображають войовничий стиль, втім будуть неабияк модними цього сезону.



Трендові босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue

Яскравий колір

Дизайнери представили сандалі-гладіатори в яскравих кольорах. Барвисті босоніжки, які щільно прилягають до щиколотки представлені в кількох кольорах – від рожевого до золотистого чи насиченого синього.



Красиві босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue

З ремінцями

Бренд Alaïa випустив мінімалістичний дизайн в срібному кольорі, високих шпильках та з чотирма шкіряними ремінцями, які обіймають щиколотку. Моделі виходили на подіум в чорних колготках, які краще виділялися на такому фоні.



Модні босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue

Прозорі вставки

Монохромне вбрання теж з’являлося в колекціях багатьох брендів. Versace створили босоніжки з логотипами та прозорими ремінцями. Силіконові туфлі, босоніжки чи мюлі зараз дуже популярні, тож звертайте особливу увагу саме на такий варіант взуття.



Трендові босоніжки на літо 2024 / Фото Vogue

Окрім босоніжок-гладіаторів, в моду повертаються танкетки. Інфлюенсери вже активно залучають до своїх образів туфлі чи сланці з витонченою підошвою. Як вони виглядають – дивіться в нашому матеріалі.