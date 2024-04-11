Руслан Багінський створив капелюхи для Кейт Міддлтон і королеви Камілли: дивовижні головні убори

Відомий дизайнер зі Львова Руслан Багінський вирішив подарувати королівським особам дивовижні капелюшки. Він створив головні убори для Кейт Міддлтон та королеви Каміли.

Влітку 2022 року колекцію капелюшків для Єлизавети ІІ поповнив кастомний головний убір від Руслана Багінського, втім королева таки не встигла його одягнути.

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Цього ж року дизайнер вирішив потішити своїми унікальними виробами двох інших королівських осіб – принцесу Уельську Кейт Міддлтон та дружину короля Чарльза III королеву Каміллу.

Тимчасово повірений у справах Ніколас Гаррокс прийняв два особливі капелюшки від Руслана Багінського, щоб передати їх знаменитим особам.

Церемонія передачі відбувалася у дворі Посольства Великої Британії та стала можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України.



Руслан Багінський передав капелюхи для королівський осіб / Фото Jet Setter

Велика Британія та Україна є стратегічними партнерами та справжніми друзями,

– йдеться у повідомленні посольства Великої Британії в Україні та українського МЗС, опублікованому в інстаграмі.

Для принцеси Уельської дизайнер створив зелений великий капелюх з пришитою квіткою форзиції ручної роботи з шовку. Ця квітка є однією з первоцвіту та є символом життя та надії.



Руслан Багінський створив капелюхи для королівських осіб / Фото Pexels

Для Її Величності королеви Камілли відомий капелюшник створив чорний асиметричний берет, прикрашений суцвіттям фіалок також ручної роботи з шовку.



Руслан Багінський створив капелюхи для королівських осіб / Фото Pexels

Усі головні убори Руслан Багінський упакував у величезні білі круглі коробки з однойменною назвою бренду.



Руслан Багінський створив капелюхи для королівських осіб / Фото Pexels

Львів’янин є дуже популярним за межами України. Його головні убори носять зірки світового масштабу. Мадонна знімалася у капелюсі Руслана Багінського для глянцю, Бейонсе обирала головні убори для свого концертного туру, а Ріанна носила солом’яний капелюх під час вагітності.