Конец 2022 года запомнится всем печальной новостью о смерти талантливого дизайнера на весь мир Вивьен Вествуд, прославившейся внедрением в моду стиля панк.

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В своих соцсетях звезды делятся воспоминаниями о выдающемся дизайнере, с которым они имели честь познакомиться и поработать.

Гелена Кристенсен

"Как-то я представила, что Вивьен дожила до 100 лет. У нее еще было столько неотложных дел, которые нужно было осветить, столько причин, чтобы поддержать, еще столько несправедливостей, о которых нужно было говорить откровенно...и еще столько волшебных нарядов, чтобы создать.Эта талантливая и гениальная женщина была такой уникальной и такой панковой, какой панк и должен быть. Она делала это по-своему, до конца. Я всегда буду благодарен за то, что была в ее вдохновляющей компании", – написала модель.

Ким Кетролл

"Настоящий гений, которая никогда не теряла своей силы. Краткая история. Стилист из Лос-Анджелеса прислал мне 3 платья от разных дизайнеров для премьеры фильма в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Одежда прибыла в мою лондонскую гостиницу нечистой, была неприятной и нуждалась в переработке. Я была растеряна, пока общий друг не отвел меня в ателье дизайнера. Вивьен сшила мне новое платье за 3 дня и еще по 2 платья для каждого будущего открытия. Я никогда не забуду ее щедрость и доброту", – отметила актриса.

Карла Бруни

"До свидания, дорогая. Почивай с миром. Всем наверху: приготовьтесь носить искусственные попки и туфли на платформе", – написала модель.

Белла Хадид

"Самая дорогая Вивьен, королева панка. С первого дня, когда я встретила тебя, и до последнего дня, когда я увидела тебя, ты заставила меня улыбаться, слушать, учиться и любить больше, чем накануне. Я вечно буду благодарна за то, что была в твоей орбите, потому что для меня и для большинства людей из мира моды ты, Вивьен, была солнцем. Мое вдохновение и кумир во всем. Почивай с любовью и почивай с миром. щемяще написала Белла Хадид.

Лена Хиди

"Я всегда чувствовала себя с ней в безопасности. Легенда. Дикая и вдохновенная", – написала актриса.

Соня Плакидюк

"Ушла из жизни настоящая легенда мира моды Вивьен Вествуд. Спасибо за огромное вдохновение, Вив. Почивай с миром", – написала фотографиня.

Кайли Миноуг

"Время, проведенное с Вивьен в Челси и Лондоне всегда было настоящим чудом, а Вивьен – абсолютной иконой", – вспомнила певица.