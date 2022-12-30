Кінець 2022 року запам’ятається усім сумною новиною про смерть талановитої дизайнерки на увесь світ Вів’єн Вествуд, яка прославилася впровадженням у моду стилю панк.

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У своїх соцмережах зірки діляться спогадами про визначну дизайнерку, з якою вони мали честь познайомитися та попрацювати.

Гелена Крістенсен

"Якимось чином я уявила, що Вів’єн дожила до 100 років. У неї ще було стільки невідкладних справ, які потрібно було висвітлити, стільки причин, щоб підтримати, ще стільки несправедливостей, про які потрібно було говорити відверто...і ще стільки чарівних нарядів, щоб створити. Ця талановита та геніальна жінка була такою унікальною та такою панковою, якою панк і повинен бути. Вона робила це по-своєму, до кінця. Я завжди буду вдячний за те, що була у її надихаючій компанії. Спочивай у славній силі"", – написала модель.

Кім Кетролл

"Справжній геній, яка ніколи не втрачала своєї сили. Коротка історія. Стиліст з Лос-Анджелеса надіслав мені 3 сукні від різних дизайнерів для прем’єри фільму в Лондоні, Берліні та Нью-Йорку. Одяг прибув до мого лондонського готелю нечистим, був неприємним і потребував переробки. Я була розгублена, доки спільний друг не відвів мене в ательє дизайнерки. Вів’єн пошила мені нову сукню за 3 дні та ще по 2 сукні для кожного майбутнього відкриття. Я ніколи не забуду її щедрість і доброту", – зазначила акторка.

Карла Бруні

"До побачення, дорога. Спочивай з миром. Усім нагорі: приготуйтеся носити штучні попки та туфлі на платформі", – написала модель.

Белла Хадід

"Найдорожча Вів'єн, королева панку. З першого дня, коли я зустріла тебе, і до останнього дня, коли я побачила тебе, ти змусила мене посміхатися, слухати, вчитися і любити більше, ніж напередодні. Я вічно буду вдячна за те, що була у твоїй орбіті, тому що для мене та для більшості людей зі світу моди ти, Вів’єн, була сонцем. Моє натхнення та кумир у всьому. Спочивай з любов’ю та спочивай з миром. Я сумуватиму за тобою", – щемливо написала Белла Хадід.

Лена Хіді

"Я завжди почувалася з нею в безпеці. Легенда. Дика і натхненна", – написала акторка.

Соня Плакидюк

"Пішла з життя справжня легенда світу моди Вів'єн Вествуд. Дякую за величезне натхнення, Вів. Спочивай з миром", – написала фотографиня.

Кайлі Міноуг

"Час, проведений з Вів’єн у Челсі та Лондоні завжди був справжнім дивом, а Вів’єн – абсолютною іконою", – згадала співачка.