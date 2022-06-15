Долгожданный 5 сезон сериала "Элита" стартовал еще в начале апреля. К привычным киногероям присоединилась аргентинская актриса Валентина Зенере, сыгравшая в сериале Изадору и бразильский актер Андре Ламолья, сыгравший роль Ивана.

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Ранее на обложках глянцев появлялась довольно часто Эстер Эспосито, впрочем, теперь австрийское издание пригласило новых героев сериала, которые уже собрали вокруг себя тысячи фанатов со всего мира.

О чем сериал "Элита"? В сериале рассказывается о самой престижной школе Мадрида Лас Энсинас, в которой учится будущая элита страны. Вокруг подростков бурлит активная и насыщенная жизнь, за которой с интересом следят зрители. В структуре сериала использован сюжет с возвращениями в хронологии к прошлому времени, где объясняются причины и мотивы уже совершаемых действий героев.

Знаменитости позировали вдвоем на обложке в розовых образах. Валентина Зенере примерила платье цвета фуксии от бренда Vera Wang, а Андре Ламолья надел костюм насыщенного розового цвета.



Звезды "Элиты" украсили летний номер L'Officiel Austria / Фото из инстаграмма

Звезды сериала также предстали в других образах. Для второй обложки стилисты подобрали для Валентины платье нежно-фиолетового цвета, а Андре позировал в синем костюме и рубашке.



Звезды "Элиты" украсили летний номер L'Officiel Austria / Фото из инстаграмма

Для съемок в летнем номере один из главных героев "Элиты" Андре Ламолья примерил голубой спортивный костюм от Louis Vuitton, черный жакет с перьями и костюм в клетку.

25-летняя актриса позировала на камеру в кутюрных платьях двух знаменитых дизайнеров – Зухара Мурада и Эли Сааба. Также блондинка примерила на себе total look от Louis Vuitton.



Валентина Зенере снялась для глянца L'Officiel Austria



Валентина Зенере снялась для глянца L'Officiel Austria



Валентина Зенере снялась для глянца L'Officiel Austria