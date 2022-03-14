Модные издания один за другим выпускают номера, посвященные Украине. Недавно французский Elle и португальский Vogue представили номера, посвятившие нашей стране в знак солидарности.

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Корейский глянец Elle тоже поддерживает Украину. Они поместили на обложку звезду сериала "Игра в кальмара" Хо Эн Чон, позировавшую в черной блузе и коричневых брюках от Louis Vitton.

Сине-желтым цветом издания выделило слова "Elle for peace" ("Elle за мир"). Новый номер выйдет в продажу уже в апреле.

"Для апрельского выпуска Elle Korea супермодель следующего поколения и актриса сериала "Игра в кальмара" украсила обложку", – говорится в корейском издании.