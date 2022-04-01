Звезда подиумов Prada и Givenchy: манекенщик отправился на передовую и стал боевым медиком
Источник:The Daily Star
Украинский манекенщик из Броваров Лев Улесов в своем 21-летнем возрасте построил успешную модельную карьеру, впрочем, с началом войны в Украине парень отправился на передовую.
Манекенщик до войны в Украине участвовал в показах самых известных брендов. Он дефилировал подиумом в нарядах от Prada, Givenchy, Hugo Boss.
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После начала войны в Украине Лев Улесов променял модные наряды на камуфляжную одежду. Парень отправился на передовую и стал боевым медиком.
Он настоящий патриот, поэтому его величайшая мечта сейчас – победа в войне, которую развязала Россия против Украины.
Мой план – победить в этой войне. Мой план состоит в том, чтобы спасать людей с горячих мест, оказывать первую помощь на земле и вывозить тела за пределы передовой,
– отметил манекенщик.
В интервью The Daily Star Лев Улесов рассказал, что подписал документы, в которых говорится, что он останется в Украине, пока не закончится война.
Он закрывал показ Prada на Неделе моды в Милане в 2019 году, но сейчас решил использовать свое медицинское образование, чтобы помогать на передовой в столице своей страны, и сменил дорогую одежду на камуфляж и винтовку,
говорится в The Daily Star.
До начала войны в Украине на инстаграм-странице парня было немало фотографий в модном наряде, впрочем, сейчас парень выставляет все больше фото в камуфляжном костюме.
Лев Улесов на показе Prada / Фото с Vogue Runway
Лев Улесов на показе Benetton / Фото с Vogue Runway