Модный провал: 6 знаков зодиака, которые хуже всего одеваются

По словам астрологов, эти знаки зодиака не любят стильно одеваться и не придают нарядам особого значения. Одежда плохо им подходит по цветам и стилю.

Также астрологи говорят, что несколько знаков зодиака не разбираются в дресс-коде, поэтому без проблем на праздник могут прийти в джинсах и футболке, а на футбольный матч – в изысканном костюме.

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Лев

Эти знаки зодиака очень любят выделяться. Их привлекает высокая мода, поэтому они легко применяют все последние тенденции в своем образе, но это играет с ними в плохую шутку. Старание Львов надеть все блестящее и яркое только вредит их внешнему виду.

Рак

Раки любят комфорт и уют, поэтому готовы ходить в спортивном костюме, любимом свитере с джинсами всегда. Им очень трудно выйти за рамки и попробовать что-то другое.

Стрелец

Эти знаки зодиака постоянно чем-то заняты и находятся в непрерывной суете. Они никогда не имеют времени придумать образ, поэтому надевают что угодно из шкафа, что первое увидят. От Стрельцов стильного аутфита не ждите.



Названы знаки зодиака, которые плохо одеваются / Фото Pexels

Овен

Овны склонны рисковать, поэтому после банальных и простых образов начинают вдаваться в высокую моду. Чаще всего это лишь приводит к чрезмерному взгляду. Потенциал Овнов очень высокий. Они могут быть даже дизайнерами, но их лень побеждает.

Козерог

Эти знаки зодиака очень любят загромождать свои образы всевозможными безделушками и порой этого бывает слишком. У них нет стопа, поэтому они могут обвешать себя всевозможными цепочками, кольцами, браслетами и тому подобное.

Близнецы

Близнецы любят неожиданность, поэтому могут поражать всех или слишком простыми, или слишком продуманными образами. Последний вариант в основном встречается во всех цветах палитры, поэтому им еще надо хорошо поработать над стилем.