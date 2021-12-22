Популярная исполнительница поделилась со своими подписчиками в Инстаграме стильными фотографиями. Злата сделала фотосессию в студии, позировав перед фотографами в нежном платье. За новые кадры певицы отвечала фотограф Мария Малкина.

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Образ Златы Огневич

Артистка позировала на красном фоне в фотостудии, выбрав элегантное платье красного цвета. Злата надела платье от дизайнера Nadya Dzyak, у которой часто одеваются звезды украинского шоу-бизнеса.

Короткое платье на бретельках украшено длинными рукавами из полупрозрачной ткани и оборками на юбке. Широкий пояс на талии удачно подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Стоит такое платье на сайте бренда 22 700 гривен.

Нежный образ Злата дополнила красными босоножками с бантиками от бренда ColorFull Studio. Стилисты уложили волосы в легкие волны, а визажисты подчеркнули взгляд черными стрелками на веках. Эффектный аутфит певица довершила массивными золотистыми серьгами.



Изысканный образ Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы



Изысканный образ Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы



Изысканный образ Златы Огневич / Фото из инстаграма певицы