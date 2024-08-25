В кожаной майке и штанах: Злата Огневич удивила впечатляющим образом

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала неожиданный образ. Исполнительница примерила на себе кожаную майку со штанами. В этом аутфите она поздравила украинцев с Днем Независимости.

24 августа Украина отмечала 33-й год независимости. С праздником украинцев поздравляли все звезды шоу-бизнеса. Злата Огневич выступала перед поклонниками в белоснежном образе в кофте и штанах, впрочем публикацию разместила в эффектном аутфите с флагом в руках.

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Образ Златы Огневич

Певица часто выступает на концертах со своими песнями, поэтому примеряет концертные образы в разных стилях – от изысканных платьев до эффектных образов. Звезда украинского шоу-бизнеса решила поздравить подписчиков с Днем Независимости опубликовав красивый look в черных вещах.

Злата надела кожаную майку, которую соединила с кожаными брюками. Майка имела эффектные чашки и глубокий разрез в зоне декольте. Такой look певице довольно сильно подходил.

Она дополнила его цепочкой с кулоном, а образ довершили распущенные волосы. На одном из концертов Злата подняла украинский флаг и именно это фото опубликовала на День Независимости.



"Я покорно благодарю Героев, которые защищают нашу страну. Этот день наступил только благодаря борьбе и подвигам, несокрушимой вере в справедливость, желанию жить на своей родной земле. Я верю в каждого из нас, желаю мирного неба и мечтаю увидеть свою страну тем местом, где люди будут видеть свое будущее и будущее детей", – написала певица.

В комментариях поклонники отметили, какая Злата красавица и как сильно ей идет образ в кожаных вещах. Огневич любит красиво одеваться и часто показывает модные образы в своем инстаграме.