24 серпня Україна відзначала 33-ій рік незалежності. Зі святом українців вітали всі зірки шоу-бізнесу. Злата Огнєвіч виступала перед прихильниками у білосніжному образі в кофті та штанах, втім публікацію розмістила у ефектному аутфіті з прапором в руках.

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Образ Злати Огнєвіч

Співачка часто виступає на концертах зі своїми піснями, тож приміряє концертні образи у різних стилях – від вишуканих суконь до ефектних образів. Зірка українського шоу-бізнесу вирішила привітати підписників з Днем Незалежності опублікувавши красивий look в чорних речах.

Злата одягнула шкіряну майку, яку поєднала зі шкіряними штанами. Майка мала ефектні чашки та глибокий розріз у зоні декольте. Такий look співачці доволі сильно личив.

Вона доповнила його ланцюжком з кулоном, а образ довершило розпущене волосся. На одному з концертів Злата підняла український стяг й саме це фото опублікувала на День Незалежності.



"Я уклінно дякую Героям, які захищають нашу країну. Цей день настав тільки завдяки боротьбі і подвигам, незламній вірі в справедливість, бажанню жити на своїй рідній землі. Я вірю в кожного з нас, бажаю мирного неба та мрію побачити свою країну тим місцем, де люди бачитимуть своє майбутнє і майбутнє дітей", – написала співачка.

У коментарях прихильники зазначили, яка Злата красуня та як сильно їй личить образ у шкіряних речах. Огнєвіч любить гарно одягатися та часто показує модні образи у своєму інстаграмі.