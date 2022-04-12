Живи, Украина: глянец Vogue Czechoslovakia впервые выпустил обложку без фото

Vogue Czechoslovakia впервые выпустили обложку без фотографии. Для майского номера глянец подготовил одинаковые обложки с тремя разными фразами.

Новую обложку глянец создал совместно с украинским изданием Vogue и автором блога STYLE NOT COM Беком Гвишиани, сообщающим о новостях краткими фразами.

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Издание отмечает, что бывают такие моменты, когда мода и модная фотография должны отойти на второй план. Именно поэтому новая обложка посвящена Украине. На синем фоне с желтой надписью Vogue глянец вышел с тремя короткими фразами:

"Как вы себя сейчас чувствуете?"

"Время для эмпатии"

"Живи, Украина"

"Сорок семь. Столько дней прошло с начала российского вторжения в Украину. Почти четыре миллиона. Так многие люди покинули свои дома по сей день. Подавляющее большинство из них – женщины и дети. Мы предоставили им материальную помощь, но что мы им предложим дальше? Дом?" И сможем ли мы это сделать?Будем ли мы солидарными и щедрыми еще сорок семь дней?Или сорок семь недель?Как чувствуют себя украинки в эмиграции?Чем они переживают?Их мужья, братья, родители и друзья воюют на фронте, борются с ностальгией и тоской", – говорится в издании Vogue Czechoslovakia.

Во время войны многие мировые глянцы поддерживают Украину своими обложками. Польский глянец Vogue посвятил Украине трогательную обложку с голубем мира. Греческое издание Marie Claire представило на обложке глянца жюрля – любимую птицу украинского народа, которая является символом любви к родной земле. Чешское издание Elle представили аудитории цифровую апрельскую обложку, на которой изобразили печальную и заплаканную украинку.