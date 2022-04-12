Нову обкладинку глянець створив спільно з українським виданням Vogue та автором блогу STYLE NOT COM Беком Гвішіані, який повідомляє про новини короткими фразами.

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Видання зазначає, що бувають такі моменти, коли мода і модна фотографія повинні відійти на другий план. Саме тому нова обкладинка присвячена Україні. На синьому тлі з жовтим надписом Vogue глянець вийшов з трьома короткими фразами:

"Як ви себе зараз відчуваєте?"

"Час для емпатії"

"Живи, Україно"

"Сорок сім. Стільки днів минуло від початку російського вторгнення в Україну. Майже чотири мільйони. Так багато людей покинули свої домівки донині. Переважна більшість із них – жінки та діти. Ми надали їм матеріальну допомогу, але що ми їм запропонуємо далі? Дім? І чи зможемо ми це зробити? Чи будемо ми солідарними та щедрими ще сорок сім днів? Або сорок сім тижнів? Як почуваються українки на еміграції? Через що вони переживають? Їхні чоловіки, брати, батьки та друзі воюють на фронті, борються з ностальгією та тугою", – йдеться у виданні Vogue Czechoslovakia.

Під час війни чимало світових глянців підтримують Україну своїми обкладинками. Польський глянець Vogue присвятив Україні зворушливу обкладинку з голубом миру. Грецьке видання Marie Claire представило на обкладинці глянцю журля – улюбленого птаха українського народу, який є символом любові до рідної землі. Чеське видання Elle представили аудиторії цифрову квітневу обкладинку, на якій зобразили сумну та заплакану українку.