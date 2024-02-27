Женственность – тренд 2024 года: стилист рассказала, как надо одеваться

В 2024 году в моду войдет женственный наряд, который будет подчеркивать нежность и изящество женщины. Свитшоты оверсайз и мешковатые джинсы никуда не исчезнут, впрочем дизайнеры предлагают все больше привлекать в свои образы красивые наряды.

Украинский стилист Яна Платонова рассказала, что мода в 2024 году будет больше направлена на элегантность. Впрочем по прогнозам эксперта, тренд на женственность будет ближайшие несколько лет.

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"Вы все чаще будете видеть приталенные силуэты, много юбок и платьев, элегантную обувь, акценты на талии, жемчуг, каблуки, перчатки и изысканные ткани", – написала Яна Платонова.

Стилист подготовила подборку нарядов, ядром которой является изысканная женственность. По ее словам, кроме вещей, непременным атрибутом этого направления является грациозная походка, хорошие манеры, сдержанные движения и четкая речь с богатым словарным запасом.

Трендовые женственные образы на 2024 год

Относительно самого наряда, советуем вам больше делать ставку на костюмы. Выбирайте весной классические костюмы с жакетом и юбкой.

Базовые водолазки дополняйте сдержанными юбками длины миди и элегантными туфлями. Рубашки и блузы станут отличным дополнением к классическим юбкам. Не забывайте о твидовых жакетах и блейзерах с поясами на талии. Последний аксессуар появился среди модных тенденций на весенне-летний сезон.

Чтобы увидеть подборку женственных образов, листайте справа

Также выбирайте трендовые платья с открытыми плечами. Мода на обнаженные плечи возвращается только в этом году. Очень много лет свитера "без плеч" были в тени и даже считались антитрендовыми.

Не забывайте о стилизации вещей в монохроме, которые выглядят невероятно красиво и женственно.