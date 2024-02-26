Яна Платонова рассказала в своем инстаграме о модных нарядах, обуви, аксессуарах, сумках, цветах и даже принтах.

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По ее словам, эстетика больших тенденций состоит из отдельных пазлов, которыми являются те или иные единицы гардероба. Именно поэтому, кроме больших общих течений, каждого сезона есть еще отдельный список для особо популярных вещей.

Куртка с воротником

Выбирайте на весну куртку с воротником и массивными карманами. Такой вариант куртки относится к эстетике grandpa core. Она может быть укороченной, удлиненной или стеганой.

Пояс шнурок

В новом сезоне дизайнеры советуют делать акценты на талии, поэтому советуем вам добавлять пояс на жакет в виде шнурка, который способен мгновенно улучшить аутфит.

Открытые плечи

Уже довольно активно вирусится тренд на открытые плечи в свитерах и платьях. Долгое время эти вещи считались антитрендовыми, впрочем снова будут актуальными в будущем сезоне.

Капри

Кроме того, в моду вернутся капри из 90-х, которые очень давно и надолго вышли из моды. Если их грамотно стилизовать, то они могут иметь достаточно стильный вид в сочетании с другим нарядом.

Бордовый

Весной обращайте внимание на все оттенки бордового цвета. Лучшим капиталовложением станет сумка или обувь.

Кеды с язычками

Кеды Adidas Samba не вышли из моды, а наоборот, добавили себе модный аксессуар в виде язычка. Новую пару обуви создали в коллаборации с брендом Wales Bonner.

Удлиненные сумки

В новом сезоне в моде будут габаритные сумки-шоперы, но и без удлиненных сумок не обойтись. Это нечто интересное и красивое, которое сможет дополнить ваш аутфит.

Леопардовый принт

В 2024 году особенно популярным будет леопардовый принт. Дизайнеры предлагают выбирать для себя немало нарядов с хищным принтом, сумок, обуви или даже верхней одежды.

Мокасины

Весной можно ожидать возвращения мокасинов. Тренд на эту обувь еще не набрал популярности, поэтому можете покупать их и быть среди тех, кто поддержит его на этапе зарождения.