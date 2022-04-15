Жена Виталия Кличка продала свою джинсовую куртку за 5 тысяч евро, чтобы помочь украинцам

Супруга мэра Киева Наталья Кличка несколько дней назад выставила на аукционе свою джинсовую куртку. Изделие приобрела художественная галерея за 5 тысяч евро.

48-летняя супруга Виталия Кличко, проживающая в Германии, хоть и отдаленно, впрочем, все равно помогает Украине. Она решила собрать деньги, выставив на аукцион свою вещь из гардероба. Ею стала джинсовая голубая куртка, которую разукрасила немецкая художница Тина Райхель.

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На задней части куртки художница нарисовала сине-желтый флаг Украины и пацифистский международный антивоенный символ.

Денимовую куртку продали за 5 тысяч евро. Вырученные средства отправятся в фонд помощи пострадавшим от российской агрессии украинцам. Приобрела эту куртку художественная галерея Roschlaub в Гамбурге.

"Наш аукцион завершился на самой высокой ставке в 5000 евро, и куртка отправляется победителю – художественной галерее Roschlaub. Искренне спасибо за вашу щедрость и вклад в мир и свободу в Украине", – сказала супруга Виталия Кличко.

С начала войны в Украине Наталья Кличко активно участвует в митингах, благотворительных концертах и ​​призывает всех небезразличных помогать Украине.