За 50 дней войны многие украинские бренды помогли нашей армии. Бренды до сих пор отшивают необходимые наряды для ВСУ (кофты, брюки, берцы) и обеспечивают наших защитников бронежилетами и другим сцецодеждой.

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Те бренды, которые работают, несмотря на войну, не только поднимают экономику страны, но и часть процентов отдают на нужды беженцев и на покупку амуниции для бойцов.

Весь мир видит наше единство, поэтому инфлюэнсерши в знак поддержки Украины демонстрируют стилизацию одежды в сине-желтых цветах.

В образе, созданном в цветах украинского флага появлялась ифнлюэнсерша Леони Ганне, пара из Нью-Йорка Изабель Шапю и Нельсон Тиберген, немка Соня Лисон, скандинавская инфлюэнсерша Эмили Синдлев, Белла Хадид и многие другие.

Сине-желтые цвета

Вышиванки

В Украине давно считается, что вышитая рубашка является сильным оберегом. Она имеет сакральное значение для каждого украинца. В вышивке сакральное значение имеет все – от нитей, происхождения ткани до орнамента, количества стежков и цвета.

Вышиванка считается оберегом от всего плохого, что может произойти в человеческой жизни. Она является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы. В Украине это символизирует семейную память, верность и любовь в семье.

В вышиванках появляются не только украинцы, но и известные знаменитости. Королева Испании Летиция надела украинскую вышиванку, а Мэй Маск выбирает вышитое платье от львовской дизайнерки Юлии Магдич. Она ее одевала осенью для поездки в Катар, а теперь поддерживает в ней украинцев.



Королева Летиция в вышиванку / Фото Getty Images

Маникюр

Все больше украинок предпочитают вместо привычного цвета нанести на ногти патриотический дизайн. Ногти покрывают в цветах национального флага, делают патриотический френч и герб Украины. Самой первой среди знаменитостей патриотический дизайн сделала живущая в США модель Алина Байкова. У девушки желтый маникор с гербом Украины.

Макияж