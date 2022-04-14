С первых дней войны в Украине страну покинули миллионы женщин, отправившихся за границу вместе с детьми. Впрочем, во многих городах на Западной Украине есть немало людей, которые изменили свое место жительства в связи с военными действиями, поэтому они являются внутренне перемещенными лицами.

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Во многих областях Западной Украины находятся сотни тысяч переселенцев, отправившихся в другой город с одним чемоданом, в котором были только вещи первой необходимости. С приходом теплых дней им нужно обновить гардероб, а большинство людей потеряли работу, поэтому покупка новых вещей для них сейчас дорогое удовольствие.

Инфлюэнсер Татьяна Кодзаева вместе с волонтерами и предпринимателями создала в Ивано-Франковске пространство, в котором все внутренне перемещенные лица могут бесплатно выбрать для себя необходимые элементы гардероба.

"Spiv Diia Clothing – благотворительный проект, созданный людьми для людей. Миссия проста: в городах, где сосредоточено наибольшее количество переселенцев, мы открываем такие "места" с одеждой, куда каждый нуждающийся может прийти и бесплатно выбрать нужную одежду. Мы хотим гуманности: в Мы хотели максимально упростить процедуру получения одежды, чтобы у них было ощущение, что они пришли в обычный магазин", – говорится в сообщении в инстаграмме Кодзаевой.

В комментариях пользователи благодарят всех причастных к такой инициативе, ведь такая помощь крайне необходимо.